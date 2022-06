Robot vám nalakuje nechty do 10 minút

Lakovanie nechtov robotom stojí iba 10 dolárov a trvá asi 10 minút.

Nechty vám už nalakuje robot. Zákazníčky si najskôr online zarezervujú termín a zaplatia, potom vložia ruku do stroja, ktorý vyzerá ako tlačiareň. Robot na lakovanie nechtov na rukách odfotí každý necht a potom ho nalakuje tak, že nezanechá žiadne stopy štetca.

Lakovanie nechtov stojí 10 dolárov a trvá asi 10 minút. Vo februári 2022 boli do troch obchodov Target v USA nainštalované roboty v rámci testovania, ktorého cieľom bolo zistiť, ako nakupujúci prijmú tento druh kozmetickej služby. Spoločnosť Clockwork, ktorá roboty prevádzkuje, teraz oznámila, že ich nainštaluje do ďalších obchodov.

Roboty sú prítomné v komerčných prostrediach už dlho, ale väčšinou sú stále atrakciou pre spotrebiteľov (možno ste sa stretli s robotom na výrobu hranoliek, baristickým alebo doručovacím robotom). Spoločnosť Clockwork sa pokúsila urobiť robotov bežnejšími v každodennom živote a zamerala sa na ľudí, ktorí chcú niečo medzi profesionálnou manikúrou v salóne (ktorá môže byť nákladná a časovo náročná) a lakovaním nechtov vlastnoručne (ktoré nezvládne každý).

Pri lakovaní nechtov sa stroje Clockwork spoliehajú na kamery, dáta a algoritmy. Po vsunutí prstov do stroja urobia dva fotoaparáty rýchlo asi 100 snímok nechtu. Obrázky sa používajú na vytvorenie 3D súboru bodov zobrazujúcich tvar nechtu a údaje slúžia na zameranie okrajov vášho nechtu. Tieto informácie potom používajú algoritmy, ktoré zisťujú napríklad, ako (a ako rýchlo) by sa pipeta na dávkovanie laku mala pohybovať, aby správne nanášala farbu na váš necht. Stroj používa jednorazovú pipetu, ktorá nasáva lak z malých, vopred naplnených fľaštičiek. Roboty Clockwork nie sú dokonalé, nedokážu urobiť nič zložitejšie, napríklad ak chcete nechty opilníkovať alebo naniesť ochranný vrchný náter, aby sa vám lak neodlupoval, budete to musieť urobiť sami.

Clockwork nie je náhradou za tradičnú manikúru, ale predstavuje ďalšiu kozmetickú službu. „Je to niečo, ako pridať rýchle fastfood reštaurácie alebo predajné automaty vo svete, ktorý má iba reštaurácie na posedenie,“ povedala generálna riaditeľka a zakladateľka Clockwork Renuka Apte.