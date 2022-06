Ľudia stratia až 58 hodín spánku do roku 2099

Nová štúdia odhalila, že ľudia na celom svete prídu o 50 až 58 hodín spánku ročne v dôsledku globálneho otepľovania.

Výskumníci použili náramky s internými akcelerometrami na meranie dĺžky spánku a načasovania spánku u viac ako 47 000 dospelých v 68 krajinách v priemere šesť mesiacov pre štúdiu publikovanú v časopise One Earth.

Dospelí by podľa National Sleep Foundation mali spať sedem až deväť hodín. Pravdepodobnosť spánku menej ako sedem hodín sa zvýšila o 3,5 %, ak minimálne vonkajšie nočné teploty presiahli 25 stupňov Celzia v porovnaní so základnou teplotou 5 až 10 stupňov Celzia, zistila štúdia. „Strata spánku na úrovni 3,5 % môže spočiatku vyzerať ako malé číslo, ale sčítava sa,“ povedala Alex Agostini, lektorka oddelenia spravodlivosti a spoločnosti na University of South Australia v Adelaide.

Keď dospelí nedostávajú odporúčané množstvo spánku, môžu mať problémy s koncentráciou. Dlhodobé účinky môžu zahŕňať zvýšené riziko niektorých zdravotných problémov, ako sú kardiovaskulárne a gastrointestinálne ochorenia, povedala. „Mnohí z nás v určitom štádiu svojho života nespali celú noc – predstavte si, že by ste to urobili osemkrát. Ako by ste sa cítili?“ povedala Agostini.

Jediná noc nad 30 stupňov Celzia skracuje čas spánku asi o štvrť hodiny na osobu. Starší ľudia však stratili dvojnásobné množstvo spánku na stupeň oteplenia v porovnaní s dospelými v mladom alebo strednom veku. A čo viac, strata spánku bola trikrát väčšia u seniorov v oblastiach s nižšími príjmami v porovnaní s oblasťami s vyššími príjmami. Keďže teploty v dôsledku globálneho otepľovania naďalej rastú, strata spánku sa bude zvyšovať rýchlejšie v regiónoch, ktoré už čelia horúcemu podnebiu v porovnaní s tými, ktoré nie.