Robotický chirurg zachraňuje životy lepšie

Roboticky asistovaná chirurgia môže znížiť riziko krvných zrazenín a urýchliť zotavenie.

Chirurgické zákroky, ktoré sa vykonávajú za asistencie robota, zachraňujú životy efektívnejšie ako tie bez pomoci modernej technológie. V celosvetovo prvej skúške pacienti s rakovinou močového mechúra, ktorí podstúpili robotickú operáciu, išli domov skôr a bolo menej pravdepodobné, že budú znovu prijatí.

Pacientom, ktorí majú pred sebou veľké brušné operácie, by sa mala ponúknuť možnosť robotickej chirurgie, povedali lekári a vedci po tom, čo svetová klinická štúdia zistila, že moderné postupy dramaticky urýchľujú čas zotavenia, znižujú komplikácie a znižujú riziko krvných zrazenín.

V prvej trojročnej štúdii svojho druhu odborníci z University College London (UCL) a University of Sheffield zistili, že pacienti, ktorí podstúpili robotickú operáciu rakoviny močového mechúra, sa zotavili rýchlejšie a vrátili sa domov skôr ako pacienti, ktorí podstúpili otvorenú operáciu. Robotická chirurgia znížila šancu na readmisiu o polovicu (52 %) a viedla k 77 % zníženiu prevalencie krvných zrazenín v porovnaní s pacientmi, ktorí mali otvorenú operáciu. Výskumníci uviedli, že zistenia spochybnili predstavu, že otvorená operácia je „zlatým štandardom“ veľkých operácií.

„Toto je dôležité zistenie,“ povedal hlavný výskumník profesor James Catto, profesor urologickej chirurgie na University of Sheffield. „Čas strávený v nemocnici sa skráti a zotavenie je rýchlejšie pri použití tohto pokročilého chirurgického zákroku. Vidíme menej komplikácií zo zlepšenej mobility a menej času stráveného v posteli.“

Skúška prebiehala od marca 2017 do marca 2020 a zúčastnilo sa jej 29 chirurgov a 338 pacientov v deviatich britských nemocničných trustoch. Výskumníci zistili, že v priemere skupina s robotmi zostala v nemocnici osem dní v porovnaní s 10 dňami v skupine s otvorenou chirurgiou. Opätovné prijatie do nemocnice do 90 dní po operácii sa tiež znížilo na 21 % pre skupinu s robotickou asistenciou v porovnaní s 32 % pre tých, ktorí mali otvorenú operáciu.