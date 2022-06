Slovensko má zdroj energie, ktorý využívame málo

Podiel geotermálnej energie pri vykurovaní je na Slovensku iba 2,8 %.

Vojnový konflikt na Ukrajine zosilňuje tlak na energetickú sebestačnosť EÚ vrátane Slovenska. Európska komisia preto navrhla zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do roku 2030 z pôvodných 32 % na 45 %. Na Slovensku podiel energie z OZE dosiahol 17,3 %, no krajina má podstatne väčší potenciál výroby zelenej energie. Politici, odborníci aj analytici zhodne upozorňujú, že jednou z možností je geotermálna energia, no pri vykurovaní je jej podiel v súčasnosti na úrovni iba 2,8 %.

„Popri dreve, bioplyne či energie z vody a slnka môže byť v nasledujúcich rokoch vhodnou možnosťou napríklad dosiaľ naplno nevyužívaná geotermálna energia. Naša krajina sa totiž nachádza z veľkej časti na horninovom podloží, ktoré získavaniu ‚energie zo zeme’ doslova praje,“ zdôraznila analytička Eva Sadovská. Podľa údajov Štatistického úradu SR predstavovala v roku 2020 na Slovensku hrubá výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 7 279 gigawatthodín (GWh). Najväčším, viac ako dvojtretinovým podielom (67,2 %), sa o to pričinili vodné elektrárne. Nasledovalo drevo s podielom 15,4 %. Solárna fotovoltika tvorila z OZE pri výrobe elektriny podiel 9,1 %, bioplyny rovných 7 %.

Hrubá výroba tepla z OZE predstavovala 6 518 terajoulov (TJ). Najviac sa na nej podieľalo drevo (82,8 %). Nasledovali bioplyny s podielom 11,1 %. Energetické zhodnotenie priemyselného a mestského odpadu tvorilo 3,1 %-ný podiel a geotermálne výhrevne dosiahli podiel na celkovej výrobe tepla 2,8 %.

O „obrovskom“ potenciáli geotermálnej energie na Slovensku hovoril aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. „Konkrétne projekty v Košiciach, napríklad vďaka Ďurkovu, sú už na stole. Mohli by byť prefinancované z modernizačného fondu alebo z fondu spravodlivej transformácie,“ priblížil. Projekty na využívanie geotermálnej energie sa pripravujú aj v Prešove, Kežmarku či v Žiari nad Hronom. Odborníci na geotermálnu energiu zdôrazňujú, že na rozdiel od slnka či vetra je geotermálna energia k dispozícii nepretržite 24 hodín denne bez výrazných výkyvov.