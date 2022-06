Výstavba Hyperloopu sa spustí v tomto roku

O revolučnom koncepte prepravy začal Musk prvýkrát hovoriť v roku 2013.

Generálny riaditeľ spoločností Tesla a SpaceX Elon Musk potvrdil, že jeho ďalšia spoločnosť The Boring Company bude pracovať na vybudovaní systému hyperloop „v najbližších rokoch“. Výstavba by sa mala začať už v tomto roku.

Musk sa vyjadril na Twitteri. V komentári k tweetu o mestách s najhoršou dopravou na svete, Musk a Crider navrhli, že súčasťou riešenia by mohli byť tunely. Generálny riaditeľ Tesly potom uviedol, že jeho Boring Company sa už čoskoro „pokúsi vybudovať funkčný Hyperloop“. „Z fyzikálneho hľadiska je to najrýchlejší možný spôsob, ako sa dostať z jedného centra mesta do druhého na vzdialenosť menšiu ako 2 000 míľ (3 218 kilometrov),“ napísal Musk.

Musk prvýkrát zverejnil túto myšlienku v knihe z roku 2013. V roku 2016 The Boring Company dokončila 1,6-kilometrovú hyperloopovú skúšobnú dráhu. The Boring Company sa v ostatných rokoch zamerala na skúšobné razenie tunelov. V roku 2018 dokončila 1,8-kilometrový výskumný tunel v Hawthorne v Kalifornii. Dokončený je aj systém pod kongresovým centrom Las Vegas, ktorý zahŕňa približne 2,7 kilometra tunelov. Spojenie s Las Vegas Resorts World má byť hotové v druhom štvrťroku tohto roka. Spojenie je súčasťou plnohodnotnej Las Vegas Loop, ktorá má zahŕňať rozšírenia letiska a štadióna v Las Vegas, ako aj rezortov na známom The Strip.