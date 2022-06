Kvantový komunikačný systém odhalí zemetrasenia

Nová komunikačná technológia zrejme nájde nové využitie, keďže je citlivá na vibrácie.

Kvantovo kódované správy odosielané cez káble na veľké vzdialenosti sú citlivé na malé vibrácie, čo naznačuje potenciálne vedľajšie využitie tejto bezpečnej siete v budúcnosti. Kvantová komunikačná technológia dokáže merať aj nepatrné vibrácie v zemi, vďaka čomu bude užitočná pri zisťovaní zemetrasení a zosuvov pôdy.

Quantum Key Distribution (QKD) využíva určité vlastnosti fotónov – častice svetla – na šifrovanie údajov odosielaných medzi dvoma zariadeniami, vďaka čomu je systém bezpečnejší ako tradičné šifrovanie. Ak sa niekto pokúsi dostať k zašifrovaným údajom, kvantový stav fotónov sa zmení, čo sa dá zistiť a prenos sa zastaví.

Čínski odborníci z tímu Jian-Wei Pana demonštrovali typ QKD s dvojitým poľom. Podarilo sa im preniesť zašifrované dáta cez 658 km dlhý kábel s minimálnou stratou dát, čo je jedna z najdlhších vzdialeností, aké dokáže systém QKD. „Prvýkrát sme ukázali, že systém QKD s dvojitým poľom dokáže distribuovať kvantové kľúče a snímať vibrácie na veľmi dlhé vzdialenosti, čo je podľa našich vedomostí nový mechanizmus,“ hovorí Pan.

Pred integráciou technológie do rozsiahlej kvantovej komunikačnej siete sa musí zlepšiť rýchlosť prenosu údajov. Ak sa tak stane v budúcnosti, snímanie vibrácií by mohlo byť užitočným vedľajším produktom takéhoto systému, hovorí Timothy Spiller z University of York vo Veľkej Británii.