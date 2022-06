Šošovky pomôžu s liečbou zeleného zákalu

Inteligentné kontaktné šošovky na glaukóm môžu v prípade potreby uvoľňovať lieky.

Vedci hlásia úspech pri liečbe zeleného zákalu (glaukómu). Už totiž úspešne otestovali na zvieratách smart kontaktnú šošovku, ktorá monitoruje očný tlak a na požiadanie dodáva potrebné lieky. Nová technológia by pacientom s touto zákernou chorobou pomohla tým, že by monitorovala nárast tlaku vo vnútri oka, ktorý je pri glaukóme kritický, a automaticky by podávala lieky, v prípade, že vnútroočný tlak stúpne príliš vysoko.

Glaukóm postihuje podľa niektorých odhadov asi 80 miliónov ľudí na celom svete a je spôsobený nedostatočným odtokom tekutiny z oka, čo zvyšuje očný tlak a môže poškodiť zrakový nerv, ktorý prenáša zrakové signály do mozgu. Tento stav sa bežne lieči pomocou liekov, ktoré pomáhajú odvádzať prebytočnú tekutinu z oka, podávané vo forme očných kvapiek. Podľa Xi Xie z univerzity Sun Yat-Sen v Číne však pacienti často nedodržiavajú svoj liečebný plán.

Prototyp novej kontaktnej šošovky dokáže snímať očný tlak a v prípade potreby uvoľňovať lieky proti glaukómu. Vonkajšia vrstva šošovky má šesť malých medených doštičiek usporiadaných do krúžku okolo zrenice, ktoré snímajú deformáciu oka spôsobenú zvýšením tlaku oka. Anténa umiestnená v blízkosti oka potom prenáša údaje do blízkeho počítača. Vnútorná vrstva šošovky – v kontakte s oblasťou rohovky oka – je naplnená liekom znižujúcim tlak nazývaným brimonidín, ktorý sa môže uvoľniť, keď šošovka prijme signál z počítača cez anténu.

Výskumníci testovali svoje šošovky na králikoch bez glaukómu. Najprv demonštrovali, že zariadenie dokáže monitorovať očný tlak u zvierat a bezdrôtovo prenášať údaje do externého počítača. Potom použili počítač na bezdrôtový prenos signálu do kontaktnej šošovky, ktorý spustil uvoľňovanie brimonidínu. Pacienti s glaukómom sa tak zrejme čoskoro dočkajú novej technológie, ktorá zvýši kvalitu ich života.