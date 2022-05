Technologický priekopník: Na Zemi sa objaví mimozemský druh

Podľa odborníka však z tejto správy nemáme mať dôvody na radosť.

Louis Rosenberg je jeden z popredných technologických expertov v Amerike. Pre americkú armádu vyvíjal jeden z prvých veľkých projektov rozšírenej reality. A v tejto oblasti pracuje dodnes. Teraz šokoval článkom, v ktorom predpovedá, že našu planétu navštívi mimozemský život. Podľa Rosenberga však nemáme mať veľmi dôvod na radosť z tejto správy.

„Na planétu Zem mieri mimozemský druh a nemáme dôvod veriť, že bude priateľský. Niektorí odborníci predpovedajú, že sa sem dostane do 30 rokov, zatiaľ čo iní trvajú na tom, že dorazí oveľa skôr. Nikto nevie, ako bude vyzerať, no s nami ľuďmi bude zdieľať dve kľúčové črty – bude inteligentný a uvedomelý. Nie, tento mimozemšťan nepochádza zo vzdialenej planéty – narodí sa priamo tu na Zemi, vyliahne sa vo výskumnom laboratóriu na veľkej univerzite alebo vo veľkej korporácii. Mám na mysli prvú umelú všeobecnú inteligenciu (AGI), ktorá dosahuje (alebo prekračuje) poznanie na ľudskej úrovni,“ vysvetľuje svoju teóriu Rosenberg.

Upozorňuje aj na to, že na vývoj tejto novej formy života sa vynakladajú miliardy dolárov po celom svete, pretože by sa to považovalo za jeden z najväčších technologických úspechov v histórii ľudstva. Na rozdiel od našich iných vynálezov, tento bude mať vlastnú myseľ. A práve pred týmto Rosenberg varuje: „Ak sa bude správať ako každý iný inteligentný druh, ktorý poznáme, bude klásť na prvé miesto svoje vlastné záujmy a snažiť sa maximalizovať svoje vyhliadky na prežitie. Mali by sme sa báť vyššej inteligencie riadenej jej vlastnými cieľmi, hodnotami a vlastnými záujmami? Mnoho ľudí túto otázku odmieta, pretože veria, že systémy AI vybudujeme na svoj vlastný obraz a zabezpečíme, že budú myslieť, cítiť a správať sa rovnako ako my. Je veľmi nepravdepodobné, že to tak bude.“

Podľa Rosenberga je problém v tom, že umelé mysle sa nevytvoria písaním softvéru so starostlivo vytvorenými pravidlami, vďaka ktorým budú myslieť ako my. Namiesto toho inžinieri vkladajú obrovské množiny údajov do jednoduchých algoritmov, ktoré automaticky upravujú svoje vlastné parametre, čím robia milióny a milióny drobných zmien vo svojej štruktúre, kým sa neobjaví inteligencia – inteligencia s vnútornými fungovaním, ktoré sú príliš zložité na to, aby sme ich pochopili. Umelé mysle sa budú úplne líšiť od všetkých biologických mozgov, ktoré poznáme na Zemi – od ich základnej štruktúry a funkčnosti až po ich celkovú fyziológiu a psychológiu. Bude to mimozemská inteligencia taká cudzia a nebezpečná, ako keby prišla zo vzdialenej planéty. Tak len dúfajme, že ľudí nevyhodnotí ako nebezpečenstvo.