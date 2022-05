Vedci dokázali oživiť nervové bunky ľudských očí

Pomocou špeciálnej techniky oživili výskumníci bunky v očiach mŕtveho darcu.

Je tu nádej pre všetkých, ktorí stratili alebo strácajú zrak. Vedcom z University of Utah sa podaril prelomový krok. Úspešne oživili nervové bunky citlivé na svetlo v očiach darcu, ktorý zomrel len pár hodín predtým. Nervové bunky dokázali po zásahu opäť komunikovať medzi sebou v sietnici. V podstate sa ich tak podarilo oživiť.

„Dokázali sme prebudiť fotoreceptorové bunky v ľudskej makule, čo je časť sietnice zodpovedná za naše centrálne videnie a našu schopnosť vidieť jemné detaily a farby,“ vysvetľuje Fatima Abbas z výskumného tímu. V očiach získaných až päť hodín po smrti darcu orgánu tieto bunky reagovali na jasné svetlo, farebné svetlá a dokonca aj veľmi slabé záblesky svetla.

Niektoré ľudské orgány zostávajú funkčné a životaschopné na transplantáciu niekoľko hodín po smrti pacienta. To však neplatí pre tkanivá nervového systému, ktoré sa medzi prvými úplne „vypnú“ v dôsledku nedostatku kyslíka. Vedcom sa podarilo získať oči darcu orgánov za menej ako 20 minút od smrti, aby sa poškodenie nervových buniek spôsobené nedostatkom kyslíka znížilo na minimum. Oči boli umiestnené v špeciálnej prepravnej jednotke, ktorá poskytovala umelú krv, kyslík a živiny prostredníctvom siete ohrievačov a čerpadiel.

Pomocou špeciálneho zariadenia vedci stimulovali sietnicu očí darcu a merali elektrickú aktivitu buniek vo vnútri. Keď vidíme veci v dôsledku dopadu svetla na sietnicu, vytvárajú sa špecifické elektrické signály nazývané „b-vlny“. Tento signál však krátko po smrti človeka úplne chýba, aj keď namierite baterku priamo do očí. Počas tohto experimentu však vedci mohli stimulovať sietnicu a prvýkrát merať „b-vlny“ v posmrtných ľudských očiach.

„Dokázali sme prinútiť bunky sietnice, aby sa navzájom rozprávali, tak ako to robia v živom oku, aby sprostredkovali ľudské videnie,“ uviedol vo vyhlásení Frans Vinberg, vedec Moran Eye Center. „Predchádzajúce štúdie obnovili veľmi obmedzenú elektrickú aktivitu v očiach darcov orgánov, ale to sa nikdy nedosiahlo v makule a nikdy v takom rozsahu, ako sme to teraz preukázali,“ dodal na záver.