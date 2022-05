Počítač napájali riasy, celých 6 mesiacov

Energetická závislosť je vážnym problémom, riešením môžu byť riasy.

Matrix nám ponúkol hororovú verziu budúcnosti, v ktorom stroje využívali ľudské telá ako zdroj energie. Inžinieri z University of Cambridge vo Veľkej Británii prišli so zdrojom energie, ktorý je predsa len o niečo lepší. Sú to morské riasy. Vedci prevádzkovali mikroprocesor viac ako šesť mesiacov, pričom nepoužívali nič iné ako prúd generovaný bežným druhom cyanobaktérií.

„Rastúci internet vecí potrebuje čoraz väčšie množstvo energie a myslíme si, že to bude musieť pochádzať zo systémov, ktoré dokážu energiu generovať, a nie jednoducho ju skladovať ako batérie,“ hovorí biochemik Christopher Howe.

Na rozdiel od internetu, ktorý používame na sociálne siete a prezeranie webu, internet vecí spája objekty ako sú práčky, kávovary, vozidlá a vzdialené senzory. V niektorých prípadoch tieto zariadenia fungujú ďaleko od elektrickej siete. Často sú také vzdialené alebo na takých nepohodlných miestach, že neexistuje jednoduchý spôsob, ako vložiť novú batériu, keď sa vybije, alebo opraviť zdroj energie, ak by sa poškodil alebo zlomil.

Fotovoltaické články (solárna energia) sú v dnešnom svete samozrejmým riešením. Ak však chcete napájanie v noci, budete musieť do svojho zariadenia pridať batériu, ktorá nielenže pridáva hmotu, ale vyžaduje zmes potenciálne drahých a dokonca toxických látok. Vytvorením „živého“ zdroja energie, ktorý premieňa materiál v životnom prostredí, ako je metán, vzniká ekologickejší a jednoduchší energetický článok, ktorý nebude slabnúť ani pri západe Slnka. Riasy by mohli byť riešením, ktoré poskytuje strednú možnosť, fungujúce ako solárny článok a živá batéria na poskytovanie spoľahlivého prúdu bez potreby dopĺňania živín.