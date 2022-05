Bývajte v dome z tlačiarne: Takto sa v ňom žije

Holandský pár sa stal prvými európskymi nájomníkmi plne 3D tlačeného domu.

Vývojári veria, že technológia 3D tlače domov otvorí možnosti výberu v tvare a štýle domov budúcnosti. Elize Lutzová a Harrie Dekkers, obchodníci na dôchodku z Amsterdamu, dostali digitálny kľúč – aplikáciu, ktorá im umožňuje otvoriť vchodové dvere ich dvojizbového bungalovu stlačením tlačidla.

Teraz skúšajú, aké je to žiť v dome z tlačiarne. „Je to nádherné,“ povedala Lutzová. Nehnuteľnosť, inšpirovaná tvarom balvanu, ktorého rozmery by bolo ťažké a nákladné postaviť tradičnými metódami, je prvým z piatich domov plánovaných stavebnou firmou Saint-Gobain Weber Beamix na pozemku pri kanáli Beatrix na predmestí Eindhoven v Holandsku.

V posledných dvoch rokoch boli vo Francúzsku a v USA postavené nehnuteľnosti čiastočne pomocou 3D tlače a vznikajúce projekty sa množia po celom svete. Holandský dom, ktorý sa pýši 94 štvorcovými metrami obytnej plochy, je prvou legálne obývateľnou a komerčne prenajatou nehnuteľnosťou, pri ktorej boli nosné steny vyrobené pomocou trysky 3D tlačiarne.

Metóda 3D tlače zahŕňa obrovské robotické rameno s dýzou, ktorá vystrekne špeciálne pripravený cement, o ktorom sa hovorí, že má textúru šľahačky. Cement je „vytlačený“ podľa návrhu architekta, pričom sa pridáva vrstva po vrstve, aby sa vytvorila stena.

Aj keď je to len začiatok, mnohí v stavebnom priemysle považujú metódu 3D tlače za spôsob, ako znížiť náklady, ale aj škody na životnom prostredí znížením množstva použitého cementu. „Ak sa pozriete, koľko času sme skutočne potrebovali na vytlačenie tohto domu, bolo to len 120 hodín,“ povedal stavebník Huysmans. „Takže všetky prvky, ak by sme ich vytlačili naraz, by nám trvalo menej ako päť dní, pretože veľkou výhodou je, že tlačiareň nepotrebuje jesť, nepotrebuje spať, nepotrebuje mať odpočinok. Ak by sme začali zajtra a naučili sa, ako na to, môžeme o päť dní vytlačiť ďalší dom.“