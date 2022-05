Giganti spájajú sily. Zbavia nás otravných hesiel

Apple, Google a Microsoft vytvorili alianciu, aby porazili potrebu mať heslo.

Veľmi dlho nám sľubovali koniec prihlasovania na internete pomocou hesla, no teraz sa zdá, že tento sľub môže byť konečne splnený. Medzičasom už každý z nás má desiatky hesiel, resp. na desiatkach stránok a aplikáciách využíva to isté heslo s menšími úpravami.

Aliancia FIDO, priemyselná skupina zameraná na štandardizáciu metód overovania online, oznámila, že jej metóda prihlasovania bez hesla získala podporu od veľkých tvorcov prehliadačov: Apple, Microsoft a Google. To znamená, že neskôr v tomto roku sa budete môcť prihlásiť do rôznych webových účtov cez internet bez použitia hesla vo všetkých hlavných prehliadačoch.

Ak používate moderný smartfón, viete, ako to funguje. Namiesto výzvy na zadanie hesla vám webové stránky doručia do telefónu upozornenie, ktoré vás vyzve na overenie identity. Len sa overíte pomocou rovnakej metódy, akú bežne používate na odomknutie telefónu. Môže to byť zadanie kódu PIN, použitie snímača odtlačkov prstov vášho telefónu alebo použitie systému odomykania tvárou. Systém prístupových kľúčov FIDO vám alternatívne umožňuje použiť jedno z vašich ďalších existujúcich zariadení na overenie odoslaním žiadosti o odomknutie tomuto zariadeniu pomocou Bluetooth. Takže pokiaľ máte nablízku svoj telefón, notebook alebo iPad, môžete sa touto metódou prihlásiť kdekoľvek.

Niektoré aplikácie a webové stránky už ponúkajú možnosť biometrickej autentifikácie, ale vo väčšine prípadov musíte mať existujúci účet (ktorý ste si vytvorili pomocou hesla), aby ste mohli aktivovať biometrickú alternatívu. Systém FIDO by vám umožnil používať biometrickú možnosť od začiatku, čo znamená, že na vytvorenie účtu už nikdy nebudete musieť prísť s heslom.