Slnečná energia by mohla nahradiť jadrový reaktor

Pri prípadnej ceste na Mars budú ľudia potrebovať malú jadrovú elektráreň alebo solárne panely.

Plánujeme cestu na Mars a vytvorenie základne na červenej planéte. Budúci astronauti, ktorí vytvoria základňu na Marse, by mohli využívať fotovoltaické systémy a vodík na výrobu a skladovanie dostatočného množstva energie pre svoju misiu. Vyplýva to zo štúdie publikovanej v časopise Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Presné plány pre plánovanú šesťčlennú misiu na Mars zatiaľ neexistujú. Jadrové štiepenie sa však doteraz považovalo za predpokladaný zdroj energie pre ľudí na Marse, pretože jadrový reaktor produkuje najviac energie v pomere k jeho hmotnosti. Avšak v závislosti od toho, kde by sa na planéte nachádzala potenciálna základňa, solárna energia by mohla ponúknuť životaschopnú alternatívu k jadrovej energii.

V rámci štúdie sa výskumníci pod vedením Anthonyho Abela z Kalifornskej univerzity v Berkeley riadili tým, koľko materiálneho potenciálu by astronauti museli vziať na Mars. Pri jadrovej energii je táto hodnota vždy rovnaká, pretože malému reaktoru je jedno, kde na Marse bude umiestnený. Vedci predpokladajú mŕtvu hmotnosť 9,5 tony. So solárnymi článkami na druhej strane existujú podobné výzvy ako na Zemi: Na jednej strane to, koľko energie sa dá vyrobiť fotovoltaikou, závisí od množstva slnečného žiarenia. Na druhej strane, Slnko zapadá aj na Marse na konci každého marťanského dňa. Preto je potrebné zariadenie na ukladanie energie.

Fotoelektrochemické články a fotovoltaický systém využívajúci batérie neboli v žiadnom prípade efektívnejšie ako jadrová energia, pokiaľ ide o hmotnosť prepravovanej na Mars. So solárnymi článkami, ktoré elektrolýzou produkujú vodík, ktorý sa potom môže skladovať, by však potenciálni astronauti mali menej problémov s dopravou – prinajmenšom keby postavili svoju základňu na Marse blízko marťanského rovníka. Na rovníku by táto hmotnosť bola iba 8,3 tony. V blízkosti pólov Marsu sa táto hodnota, naopak, zvyšuje až nad 22 ton. Takže je len na ľudstve, aký zdroj energie si so sebou na Mars zoberie.