Urobte si selfie pomocou lietajúceho dronu

Lietajúca kamera je vychytávkou od spoločnosti Snap, ktorá je známa vďaka aplikácii Snapchat.

Malý žltý dron s názvom Pixy opisuje ako „voľne lietajúceho pomocníka“, ktorý umožňuje ľuďom robiť selfie bez selfie tyče. Pixy funguje samostatne a zaznamenáva počas letu video, ktoré sa potom bezdrôtovo prenáša a ukladá do aplikácie. Na konci letu vám selfie dron pristane na dlani.

Snapchat je známy svojimi AR „šošovkami“ na telefónoch, ktoré umožňujú pokročilé úpravy selfie, prípadne živý obraz rôzne upravia. V roku 2016 spoločnosť Snap uviedla na trh okuliare vybavené fotoaparátom, predávané pod názvom Spectacles, ktoré ďalej rozvíjali pohlcujúci zážitok z rozšírenej reality. Generálny riaditeľ Snapchatu Evan Spiegel predpovedal, že okuliare budú jedného dňa všadeprítomné ako mobilné telefóny. Spoločnosť však v roku 2017 stratila na tomto produkte takmer 40 miliónov dolárov, predovšetkým v súvislosti s nadmernými rezervami zásob a poplatkami za zrušenie záväzkov na nákup zásob.

Veľké nádeje sa vkladajú práve do Pixy, pretože drony čoraz viac využíva priemysel aj široká verejnosť. Generálny riaditeľ Nationwide Drones, Owen Jenkins, pre BBC povedal: „Používanie dronov je už v médiách, kinematografii, prieskume a inšpekcii hlavným prúdom. Dá sa len očakávať, že osobné drony sa v spoločnosti stanú samozrejmosťou.“

Hoci je Pixy malý, ľahký (má iba 101 g) a pomalý dron, a je veľmi nepravdepodobné, že spôsobí poškodenie alebo zranenie, spoločnosť Snap upozorňuje, že produkty ako Pixy podliehajú miestnym platným zákonom o dronoch. „Bohužiaľ, tento dron je príliš malý na to, aby uniesol hardvér, vďaka ktorému by vedel, kam by nemal letieť, takže je na používateľovi, aby poznal a dodržiaval pravidlá,“ povedal Owen Jenkins pre BBC.