Deti viete pred škodlivým obsahom na internete ochrániť, použite rodičovskú kontrolu

Odolávať nástrahám online sveta dá zabrať aj niektorým dospelým. Deti sú v tomto smere ešte zraniteľnejšie.

Pre zdravé používanie technológií je kľúčová otvorená komunikácia. Niekedy však nestačí, ani keď vaše ratolesti trpezlivo poučíte o všetkých rizikách, vysvetlíte im, ako ľahko dokážu prepadnúť závislosti v podmanivom svete hier či aké dôsledky môže mať, ak budú vystavené nevhodnému obsahu.

Pomôže vám rodičovská kontrola

Pod rodičovskou kontrolou si možno predstaviť funkcie a nastavenia, ktoré sú súčasťou operačných systémov, vyhľadávačov a internetových prehliadačov alebo ktoré fungujú ako samostatné aplikácie a softvér. Môžu byť tiež súčasťou nastavení Wi‑Fi routerov alebo herných konzol.

Nevyhnutnou funkciou, ktorú nájdete aj v úplne základnom type rodičovskej kontroly, je filter obsahu. Mal by účinne blokovať akýkoľvek vekovo nevhodný, násilný či pornografický obsah. Okrem špecializovaných aplikácií a softvéru nájdete túto možnosť integrovanú vo väčšine operačných systémov, v nastaveniach, doplnkoch či rozšíreniach internetových prehliadačov.

Ďalšou kľúčovou funkciou je obmedzenie času stráveného na zariadení alebo hraním hier. Množstvo detí by bez problémov trávilo väčšinu dňa s očami nalepenými na obrazovke. Niet divu, keďže hry a iné aplikácie sú veľmi návykové a s každou novou zdolanou úrovňou alebo porazeným nepriateľom poskytujú okamžitú dávku dopamínu.

Vďaka nástrojom rodičovskej kontroly dokážete tiež monitorovať online aktivitu svojich detí. Keď sú ešte príliš malé na to, aby sa vedeli s istotou orientovať vo všetkých nástrahách online sveta, môžete aspoň občas skontrolovať, čo vlastne na svojom smartfóne alebo notebooku robia.

Niektoré riešenia rodičovskej kontroly tiež poskytujú možnosť sledovania polohy, vďaka ktorej viete, kde sa vaše dieťa práve nachádza. Môžete napríklad na mape nastaviť hranice oblastí, v ktorých sa dieťa smie pohybovať, a dostávať upozornenia, keď ich prekročí.

Využívanie rodičovskej kontroly by malo byť sprevádzané rozhovormi s vašimi ratolesťami o tom, ako zariadenia používajú a na aké účely. Vždy má zmysel pestovať si s nimi dôverný vzťah, ako aj viesť otvorený dialóg o digitálnom svete a technológiách.

Kde nájdete základné nástroje rodičovskej kontroly?

Mnohé aplikácie a operačné systémy obsahujú niektoré základné funkcie rodičovskej kontroly. Ak však chcete mať naozaj istotu, že je vaše dieťa na internete v bezpečí, oplatí sa vyhľadať sofistikovanejšie riešenie s dodatočnými funkciami a ďalšou úrovňou zabezpečenia, ktoré vám poskytne špecializovaný softvér.

Windows 10

Operačný systém ponúka možnosti blokovania nevhodných webových stránok, aplikácií, hier a médií, ako aj možnosť vyžadovať od detí, aby akýkoľvek nákup v obchode Microsoft Store najskôr schválil rodič.

macOS Big Sur

V tomto operačnom systéme si môžete nastaviť obmedzenia pre webový obsah, nákupy, aplikácie a ďalšie položky, ako aj obmedziť čas strávený na zariadení pre seba a svoje dieťa.

iOS a iPadOS

V časti nastavení s názvom Čas pred obrazovkou si môžete vybrať možnosť „Je to [zariadenie] dieťaťa“ a pokračovať s nastavovaním. Systém ponúka bežné nastavenia, ako sú obmedzenia obsahu a webového obsahu, obmedzenie času stráveného na zariadení a heslom chránené sťahovanie nových aplikácií.

Facebook

Na vytvorenie účtu na Facebooku musia mať používatelia minimálne 13 rokov. V prípade, že vaše deti používajú túto platformu, úroveň ich súkromia môžete skontrolovať v nastaveniach.

Instagram

Minimálny vek na vytvorenie účtu je tu rovnaký ako na Facebooku (13 rokov). Pre ochranu detí na Instagrame je lepšie zmeniť nastavenie ich účtu z verejného na súkromný. Okrem toho však neexistuje veľa krokov, ktoré by ste mohli podniknúť na všeobecné filtrovanie nevhodného obsahu. Môžete však skryť urážlivé komentáre a zablokovať jednotlivých používateľov.

YouTube

Ak chcete mladším deťom sprístupniť celosvetovo najznámejšiu videoplatformu a zároveň mať dohľad nad ich aktivitou, môžete im stiahnuť aplikáciu YouTube Kids s prehľadným a jednoduchým rozhraním nastavení. Na začiatok stačí naťukať ich vek a ostatné nastavenia prispôsobíte neskôr.

TikTok

V rámci pravidiel sociálnej siete nesmú deti mladšie ako 13 rokov pridávať krátke videá ani komentáre a majú prístup len k obsahu vhodnému pre ich vek. Je preto dobré ubezpečiť sa, že je vek na účte vášho dieťaťa nastavený správne. V časti Digital Well-being (digitálna pohoda) môžete v nastaveniach zapnúť aj tzv. Restricted Mode, teda režim, ktorý obmedzuje zobrazovanie potenciálne nevhodného obsahu.

Snapchat

V tejto aplikácii môžete skontrolovať nastavenia ochrany súkromia v časti „Who Can…“ („Kto môže…“). Najbezpečnejšie je obmedziť možnosť kontaktu (Contact Me) a zobrazovania príbehov (View My Story) len na priateľov (My Friends), ponechať nastavenie polohy v skrytom režime (Ghost Mode) a vypnúť možnosť rýchleho pridania (Quick Add), aby vaše dieťa nebolo navrhované ako priateľ pre ostatných používateľov.

Viac informácií o tom, ako sa chrániť pred digitálnymi hrozbami, nájdete ľudskou rečou na stránke Bezpečne na nete.