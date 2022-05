Hacknutá domácnosť? Jednoduché kroky k bezpečnej smart domácnosti

Revolúcia internetu vecí (IoT) zachvátila naše domácnosti celým radom inteligentných spotrebičov, od inteligentných čajových kanvíc cez práčky až po hlasových asistentov.

To všetko síce uľahčuje náš každodenný život, ale nie vždy ho robí aj bezpečnejším. Obrovský prílev pripojených zariadení so sebou prináša aj riziká. Každý deň vytvárame veľké množstvo údajov, ktoré je zložité spravovať a chrániť. Pre útočníkov je tak jednoduchšie preniknúť nielen do vašich zariadení, ale aj najtajnejších kútov vašich domácností.

Ak hľadáte zariadenia IoT, ktoré vám uľahčia a spríjemnia život, existuje niekoľko pravidiel, ktoré by ste mali dodržiavať.

• Pred nákupom si vždy urobte váš vlastný prieskum. Prečítajte si informácie o zariadení, ktoré plánujete kúpiť. To isté platí aj o používateľských recenziách. Ale pozor! Aj pri čítaní recenzií buďte obozretní. Pozitívne recenzie a vo veľkom množstve s rovnakými informáciami si totiž útočníci často vytvárajú sami, aby zvýšili svoje šance na úspech. Špeciálnu pozornosť venujte negatívnym komentárom. Ak mal daný produkt v minulosti nejaký problém a výrobca sa snažil problém riešiť, je to dobrý znak toho, že nejde o podvod.

• Vyhľadajte na Googli názov značky a dokonca aj názov modelu spolu so slovom „chyba zabezpečenia“. Ak sa vyskytli nejaké problémy so zabezpečením, potvrdíte si, že boli vyriešené a už neovplyvňujú zariadenie.

• Neodporúčame siahať po neznačkových zariadeniach. Lacnejšia cena zariadenia vás môže neskôr vyjsť oveľa drahšie, napríklad v podobe krádeže vašich údajov.

• Po zakúpení zariadenia vždy aktualizujte jeho firmvér na najnovšiu možnú verziu. Ak je vydaná aktualizácia, neodkladajte ju a okamžite nainštalujte.

Ako teda žiť smart a bezpečne?

Pripravili sme pre vás zoznam vybraných smart zariadení spolu s tipmi, ako ich používať bezpečne.

Neviditeľný „nepriateľ“ router

Router je bránou do digitálneho sveta, ale aj našich zariadení. Napriek tomu si ho väčšina z nás nevšíma.

Ak sa o túto malú škatuľku správne nestaráte, môže vás to vyjsť poriadne draho. So slabo zabezpečeným routrom sa zvyšuje šanca napadnutia domácej siete škodlivým softvérom.

Ideálnym riešením pre moderných používateľov, ktorým záleží na ochrane súkromia a ktorí aktívne využívajú inteligentné zariadenia, je používanie bezpečnostného softvéru s podporou ochrany IoT. Kvalitné riešenie obsahuje funkciu, pomocou ktorej môžete otestovať váš domáci router na prítomnosť zraniteľností, akými sú napríklad slabé heslá alebo zastaraný firmvér, a v prípade zisteného problému poradí s ďalšími krokmi.

Vďaka detekcii zariadení vám poskytne ľahko dostupný zoznam zariadení pripojených k vášmu routeru, aby ste vždy mali prehľad o tom, kto je pripojený.

Keď bezpečnostné kamery nie sú až také bezpečné

Bezpečnostné kamery zažívajú v poslednom období používateľský boom. Ľudia si ich inštalujú, aby získali prehľad o tom, čo sa deje v ich dome v čase, keď tam nie sú.

Keďže ide o IoT zariadenia, logicky sú pripojené na internet a ich bezpečnosť závisí výlučne od toho, ako dobre je zabezpečené pripojenie, teda router. Ak je útočník schopný hacknúť zariadenie a získa k nemu vzdialený prístup, doprajete mu bezplatný priamy prenos do vášho domova.

Okrem priamych útokov sú nebezpečné aj chyby a zraniteľnosti. Jedna taká chyba v zariadení Xiaomi zdieľala náhodné obrázky z cudzích domovov s inými vlastníkmi kamier.

To isté platí aj v prípade detských monitorov. V USA bola penalizovaná spoločnosť za svoj slabo zabezpečený systém bezpečnostnej kamery, cez ktorú bol hacker schopný na diaľku špehovať dieťa.

Vo všeobecnosti platí:

• v prípade bezpečnostných kamier sa neoplatí šetriť,

• vaše bezpečnostné kamery neumiestňujte do miestností, ako je kúpeľňa alebo spálňa,

• odporúčame vám kamery smerovať primárne len na vchod do vášho domu a na miesta, ktoré chcete mať pod kontrolou.

Inteligentné zvončeky

Predstavte si, že sedíte pohodlne na gauči a zazvoní vám zvonček. Ešte skôr, ako sa postavíte a otvoríte dvere, vďaka inteligentnému zvončeku si môžete cez váš smartfón pozrieť, kto stojí pri vchodových dverách. Pekná predstava, ktorá však opäť nemusí byť vždy bezpečná.

Niektoré inteligentné zvončeky zaznamenávajú všetok pohyb, ktorý sa deje pred nimi. Tak získavajú prístup k informáciám bez toho, aby ste vedeli, kde končia.

Pred kúpou tohto inteligentného pomocníka si preto vždy dobre preštudujte, čo kupujete, aby ste znížili pravdepodobnosť, že budete tým, koho budú nakoniec špehovať.

Detské smart hodinky

Prioritou každého rodiča je chrániť svoje deti. V snahe udržať si prehľad o svojich potomkoch v stále viac digitalizovanom svete sa niektorí rodičia rozhodnú pre inteligentné hodinky s možnosťou sledovania, aby mohli vidieť, kde sa ich ratolesti nachádzajú a v prípade potreby komunikovať. Nie všetky detské smart hodinky sú dobrou a hlavne bezpečnou voľbou.

V roku 2019 výskumníci z AV-Test Institute odhalili zraniteľnosti v zabezpečení v inteligentných hodinkách SMA-WATCH-M2, ktoré boli určené pre deti. Výskumníci sa pri testovaní vedeli dostať k informáciám o polohe, k telefónnemu číslu, fotografiám a konverzáciám viac ako 5 000 detí, pretože výrobca správne nezabezpečil ich servery. V žiadnom prípade to nie je ojedinelý prípad.

Európska komisia nariadila stiahnutie jedného takého produktu z trhu, po tom ako vyšlo najavo, že detské smart hodinky s názvom Safe-KID-One (predávané nemeckou spoločnosťou ENOX Group) sú v rozpore so smernicou EÚ o rádiových zariadeniach, čo ju prinútilo nariadiť verejným orgánom v celej Únii stiahnutie produktu z predaja.

Hlasoví asistenti

Mnohí z vás môžu mať doma digitálneho priateľa, Alexu, Google Assistant alebo pravidelne používate Apple Siri.

Výskumníci otestovali 17 populárnych smartfónov vrátane známych telefónov značiek Samsung, Huawei, Apple a Google. Ukázalo sa, že všetky zariadenia okrem dvoch sú náchylné na útok, nazývaný SurfingAttack, ktorý využíva ultrazvukové vlny na vyvolanie reakcie hlasových asistentov.

V prípade hlasových asistentov si podrobne prejdite ich nastavenie. Ak máte vášho hlasového asistenta v miestnosti, v ktorej pracujete a využívate na videohovory, odporúčame vám ho preniesť do inej miestnosti.

Smart televízory

Rovnako ako rôzne iné zariadenia, terčom útoku sa môžu stať aj inteligentné televízory. Hackeri napríklad zneužívajú zraniteľnosti na ovládanie televízora na diaľku, ale veľmi jednoducho môžu váš smart televízor aj napadnúť malvérom. Ak chcete ochrániť svoj inteligentný televízor, mali by ste začať jeho správnou konfiguráciou a podrobným prejdením jeho nastavení.

Skontrolujte prípadné aktualizácie firmvéru a v neposlednom rade používajte bezpečnostné riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť vášho zariadenia.

Viac informácií o tom, ako sa chrániť pred digitálnymi hrozbami, nájdete ľudskou rečou na stránke Bezpečne na nete.