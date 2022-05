Hviezdy pomaly miznú, dôvod vás prekvapí

Podľa vedcov priveľa satelitov na orbite môže prekážať v pozorovaní hviezd.

Hviezdy sa nám strácajú. A to vďaka satelitom, ktoré poháňajú naše technológie a krúžia nám nad hlavami. Medzinárodný tím vedcov upozornil, že nárast počtu satelitov na obežnej dráhe Zeme môže negatívne ovplyvniť schopnosť astronómov pozorovať hviezdnu oblohu. Satelitov podľa odborníkov bude čoskoro viac než skutočných hviezd viditeľných voľným okom. Navrhujú zavedenie pravidiel, ktoré by zabránili tomuto „znečisteniu“ kozmického priestoru.

Vedci zo Spojených štátov, Británie, Kanady a Holandska v časopise Nature Astronomy uviedli, že do roku 2030 môže počet satelitov na nízkej orbite Zeme prekročiť 100 000. Obávajú sa najmä takzvaných megakonštelácií, v rámci ktorých sa na obežnú dráhu umiestňujú desaťtisíce satelitov, ktoré poskytujú širokopásmový internet či iné služby.

Hoci existujú pravidlá na bezpečné vypúšťanie objektov do kozmu, nadmerné množstvo satelitov vo vesmíre môže podľa vedcov nielen prekážať v astronomických meraniach, ale obrať aj bežných ľudí o zážitok z pozorovania nočnej oblohy. Zvyšuje sa aj riziko, že satelity na orbite sa zrazia, pričom pri páde na Zem by mohli poškodiť lietadlá či zasiahnuť ľudské obydlia, čo je podľa vedcov len „otázkou času“. Dodávajú, že pri každom vypustení satelitov na obežnú dráhu sa tiež uvoľňuje oxid uhličitý, oxid dusičitý a sadze, ktoré znečisťujú ovzdušie.

Tím vedcov preto navrhuje pre túto oblasť zaviesť podobné environmentálne pravidlá, aké existujú na ochranu planéty, oceánov či atmosféry. Napríklad by existovali limity na počet satelitov na orbite.

V roku 2018 bolo na obežnej dráhe Zeme 2000 aktívnych satelitov. Odkedy začala do vesmíru vypúšťať satelity aj spoločnosť SpaceX, sa toto číslo zdvojnásobilo, pričom všetky boli umiestnené na nízku orbitu, ktorá siaha do výšky 100 až 2000 kilometrov od povrchu Zeme. Európska vesmírna agentúra (ESA) musela v roku 2019 posunúť svoju vesmírnu stanicu, lebo jej hrozila zrážka so satelitom SpaceX. Podobné kroky musela dvakrát podniknúť aj Čína.

Hoci sú hlavnými hráčmi v tomto sektore spoločnosti ako SpaceX alebo OneWeb, záujem prejavujú aj menšie subjekty. Napríklad Rwanda nedávno požiadala o povolenie vypustiť v rámci jedného projektu až 327 000 satelitov.