Budúcnosť bývania: Dom si vytlačíte na tlačiarni

Podľa odborníkov budú domy vytvorené pomocou 3D tlače lacnejšie a dostupnejšie.

Aj na Slovensku zažívame krízu s bývaním. Bytov alebo domov je nedostatok a dopyt niekoľkonásobne prevyšuje ponuku. Nedostatok a zdražovanie stavebných materiálov situáciu určite nezlepší. Podobné problémy však rieši celý svet. Nedostatok domov hlásia dokonca aj krajiny ako USA. Je znepokojujúce, že situácia nevykazuje známky zlepšenia v dohľadnom čase. Na celom svete je 1,6 miliardy ľudí, ktorí nemajú primerané bývanie. Buď nemajú žiadne bývanie, alebo to, ktoré majú, je absolútne nevyhovujúce.

Pomôcť by však mohla technológia 3D tlače, ktorá zažíva obrovský boom. Prvé domy vytlačené 3D tlačou už stoja a bývajú v nich dokonca ľudia. Podľa odborníkov z 3Drific je výstavba domu vytvoreného pomocou tlačiarne v priemere o 40 % lacnejšia ako výstavba klasického domu. Na trhu sú však už aj ponuky na 4-izbový dom za 50 000 eur.

„Myslím si, že domy a budovy našej budúcnosti budú musieť byť úplne iné, ako sú dnes. A nie trochu iné, ale úplne iné,“ hovorí spoluzakladateľ a generálny riaditeľ ICON Jason Ballard. Jeho firma sa venuje stavbe „vytlačených domov“ a v americkom Texase plánuje v blízkej budúcnosti postaviť celú štvrť 100 domov, ktoré budú vytvorené pomocou 3D tlače. Pôjde o najväčšiu komunitu 3D tlačených domácností vytvorených pomocou inovatívnej robotiky, softvéru a pokročilých materiálov.

Ballard ostro kritizuje kvalitu nových domov v USA: „Ak by ste mi ponúkli 100-ročný dom oproti domu postavenému pred rokom, vzal by som si 100-ročný dom. Je to smutný stav, v ktorom inom odvetví by ste si vybrali niečo veľmi staré pred niečím úplne novým? Ale kvalita konštrukcie a materiály sa posunuli natoľko dole, že toto je realita, v ktorej sa nachádzame. Navyše tento pokles kvality neumožnil stavať dostatočné množstvo domov.“

Experti na budovanie domov pomocou 3D tlače tvrdia, že za polovičný čas a polovičnú cenu vedia postaviť domy, ktoré sú dvakrát lepšie ako tie súčasné. ICON má už na svojom konte desiatky postavených domov v Austine a dokonca aj na vojenskej základni v Texase.