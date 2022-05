Ethereum má veľké plány. Chce poraziť Bitcoin

Kryptomena Ethereum sa chce posunúť na vyššiu úroveň a vytlačiť konkurentov.

Druhá najznámejšia kryptomena sveta Ethereum ohlasuje veľké plány. Chystá totiž veľký upgrade svojho blockchainu. Ether je dlhodobo druhá najstabilnejšia kryptomena a bez väčších problémov funguje od roku 2016. Nový upgrade má spôsobiť, že bude rýchlejšia, lacnejšia a hlavne menej energeticky náročná.

Ether svoj upgrade musel odložiť a to sa podpísalo na tom, že si pripísal aj mierne straty. Prechod ťažby Etherea má prejsť od energeticky náročnej metódy proof-of-work k čistejšej proof-of-stake. „Časová os tohto spustenia sa stále predlžuje. Je pravdepodobné, že veľmi očakávaný upgrade Etherea na systém proof-of-stake by sa mohol opäť odložiť vzhľadom na to, že tento prechod je veľmi komplikovaný. A tiež nie je isté, či skutočne dokáže splniť svoj prísľub zníženia nákladov a zvýšenia rýchlosti transakcií,“ varuje zakladateľ a generálny riaditeľ decentralizovanej platformy finančných údajov Masa Finance Brendan Playford.

Vo svete kryptomien je Ethereum naozaj silným hráčom. Trhová kapitalizácia Etheru je 363 miliárd dolárov. Spoločne s Bitcoinom tvorí 60 % kryptotrhu. Bitcoin aj Ether sa ťažia alebo vyrábajú pomocou metódy proof-of-work (POW), kde tisíce baníkov alebo sieťových uzlov súťažia pri riešení zložitých matematických hádaniek. Metóda alternatívneho proof-of-stake (POS) využíva oveľa menej energie, pretože namiesto toho, aby sa milióny počítačov predháňali v spracovaní hádaniek, umožňuje uzlom, ktoré vsádzajú najviac mincí, overiť transakcie. Ak Ethereum zvládne svoj upgrade, dostane sa technologicky aj pred svojho najväčšieho konkurenta Bitcoin.