7 zariadení pre smart rodičov

Rodičovstvo nikdy nebolo jednoduché, ale s pomocou inteligentných technológií si ho môžete výrazne uľahčiť.

Vďaka smart zariadeniam sa dajú pohodlnejšie zvládnuť prvé roky s dieťatkom, pretože tieto inteligentné pomôcky vám ušetria čas a energiu, vďaka čomu zostane viac priestoru na užívanie si pohody a pekných chvíľ. Zhrnuli sme pre vás 7 inteligentných vychytávok, ktoré sú nenahraditeľnými pomocníkmi rodičov.

1. Inteligentná detská postieľka

Uspať bábätko je dosť ťažké a keďže počas noci sa viackrát budí, treba ho uspávať znova a znova. Inteligentná detská postieľka je záchranou pre nevyspaných rodičov. Aby upokojila vaše dieťa, hrá uspávanky alebo biely šum. Dokáže simulovať dokonca zvuky podobné tým, ktoré sú vo vnútri maternice. Tie umožnia dieťaťu zaspať rýchlejšie, tu však jej výhody nekončia. Kolíska myslí aj na ďalšiu podstatnú vec a tou je hojdanie. Pri väčšine modelov ide o dva režimy. Jedným je klasický pohyb zo strany na stranu, druhým sú vibrácie. Ľudia, bez ohľadu na vek, majú tendenciu zaspať skôr, keď cítia jemný, príjemný pohyb. Inteligentná detská postieľka počas detského spánku reaguje a pohybuje sa na základe pohybov vášho drobčeka. Dodáva sa aj s aplikáciou, ktorá vám umožní nastaviť požadované funkcie a sledovať každý pohyb vášho dieťatka.

2. Inteligentný teplomer

Smart teplomer je inteligentný spôsob merania teploty vášho dieťaťa neustále, ktorý sleduje teplotu vášho dieťaťa pomocou silikónovej náplasti umiestnenej na podpazuší vášho dieťaťa. Náplasť odosiela údaje o teplote do teplomera, ktorý odosiela údaje bezdrôtovo do vášho smartfónu. Vďaka tomuto zariadeniu budete mať neustále prehľad o teplote vášho dieťaťa, keď prekonáva horúčkové ochorenie. Upozorní vás, keď teplota vášho dieťatka prekročí normálne hodnoty, takže môžete podniknúť potrebné kroky na zabezpečenie jeho zdravia.

3. Inteligentná detská pestúnka

Mať inteligentnú detskú pestúnku je jedným z najlepších spôsobov, ako dohliadať na svoje dieťa. Monitor je dodávaný s videokamerou a aplikáciou, ktorá vám umožní sledovať vaše dieťa, aj keď je vo svojej izbe. Kamera je dodávaná s nočným videním, čo vám umožní pozorovať, čo robí vaše dieťatko, a dokonca vás upozorní, keď sa pohne, alebo vydá hluk. Týmto spôsobom môžete získať vzácne hodiny spánku, ktorý potrebujete, bez toho, aby ste sa museli báť, že by vám unikli okamihy, kedy je potrebné skontrolovať svoje dieťa.

4. Inteligentný monitor dýchania

Dohliadať na svoje ratolesti nie je ľahká úloha, najmä pri malých bábätkách ležiacich vo svojich postieľkach. Nebojte sa však, je tu inteligentný monitor dýchania a prevrátenia. Tento monitor vám môže pomôcť pozorne sledovať vaše dieťa počas spánku bez toho, aby ste ho rušili. Dokonca vás upozorní, keď zaznamená abnormálne dýchacie vzorce, alebo ak sa vaše dieťatko prevrátilo na bruško. Budete môcť sledovať každý pohyb a dostávať upozornenia na zmeny v dýchaní vášho dieťatka priamo na vašom smartfóne.

5. Inteligentná prebaľovacia podložka a Wi-Fi váha

Inteligentná prebaľovacia podložka, ktorú je možné pripojiť k vášmu smartfónu a sledovať váhu vášho dieťaťa, je skvelým spôsobom, ako zabezpečiť, aby ste boli informovaní o tom, ako rastie. Na váš telefón bude posielať upozornenia s informáciami o hmotnosti vášho dieťatka, aby ste mohli sledovať všetky zmeny. Ak budete mať tieto informácie na dosah ruky, pomôže vám to lepšie porozumieť zdraviu vášho dieťaťa a identifikovať prípadné problémy.

6. Inteligentný ohrievač fliaš

Pokiaľ ide o kŕmenie dieťaťa z fľaše, inteligentný ohrievač fliaš je nevyhnutnosťou. S touto šikovnou vychytávkou budete môcť rýchlo a jednoducho pripraviť mlieko, a to všetko bez toho, aby ste sa museli obávať, že je príliš studené alebo príliš horúce. Dodáva sa s chladiacim a ohrievacím telesom, čo vám umožní pripraviť fľašu mlieka pre vášho drobca v tej správnej teplote. Najlepšia časť? Môžete to urobiť z telefónu. Toto je ideálna voľba, ak hľadáte pohodlný a ľahko použiteľný ohrievač fliaš. Len niekoľkými ťuknutiami na telefóne môžete mať pre svoje dieťa pripravenú čerstvú fľašu s mliekom v správnej teplote.

7. Baby Sound Machine (zvukové zariadenie)

Mať v dome novonarodené dieťa je taká radosť, ale môže byť aj dosť hlučná. Zvukové zariadenie môže pomôcť upokojiť vaše dieťa a poskytnúť pokoj a ticho aj vám. Niektoré modely je možné ovládať na diaľku z telefónu, takže si môžete nastaviť úroveň zvuku, alebo prehrávané zvuky bez ohľadu na to, kde sa v dome nachádzate. Od uspávaniek po biely šum, je tu zvuk pre každé dieťa a každú situáciu. Ak má vaše dieťa problémy so spánkom, zvukový prístroj mu môže pomôcť dostať ho do upokojujúceho rytmu. Niektoré prístroje dokonca slúžia ako nočné svetlo a poskytujú jemné a upokojujúce svetlo v tme.