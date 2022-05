Obyčajný bicykel dokážete zmeniť na e-bike

Viaceré spoločnosti ponúkajú balíky, ktorými prerobíte svoj bicykel na elektrický.

Ak uvažujete o kúpe elektrického bicykla, tak máte na výber z nekonečného množstva možností. Od lacných modelov, ktoré sa dodávajú so základnou špecifikáciou a malými ozdôbkami, až po špičkové bicykle.

Nie každý z nás má však rozpočet na elektrický bicykel za niekoľko tisíc eur. Preto sú k dispozícii základné lacnejšie varianty elektrických bicyklov. Ďalšou možnosťou sú špeciálne sady, vďaka ktorým si elektrický bicykel vyrobíte sami. Súpravy na prestavbu elektrických bicyklov, ktoré vyvíjajú vynaliezavé spoločnosti, zaznamenávajú zvýšený záujem zákazníkov.

V princípe sa na rám bicykla pripevní elektromotor, ktorý bude poháňať vaše kolesá. Alternatívou je tiež umiestnenie motora priamo na zadné koleso. Jednou zo spoločností, ktorá ponúka relatívne bezbolestný prechod, je Swytch. Ide o súpravu na prestavbu e-bicykla, o ktorej tvorcovia tvrdia, že sa zmestí na každý bicykel, a existuje aj špeciálna verzia pre skladacie bicykle.

Swytch je kombináciou náhradného predného kolesa s motorom namontovaným na náboji a odnímateľného agregátu. Dizajn je kompatibilný s ráfikovými aj kotúčovými brzdami, dostane vás až rýchlosť 32 km/h a jeho dojazd na jedno nabitie je 50 kilometrov. Je to teda variant vhodný do mesta a na krátke jazdy. Ak bicykel chcete využívať častejšie, oplatí sa vám zainvestovať do elektrického bicykla.