6 trikov so smartfónom , ktoré vám pomôžu byť ekologický

Každý z nás môže svojím správaním prispieť k znižovaniu znečisťovania a zelenšej planéte.

Klimatické zmeny na našej planéte už nie sú teóriou, ale faktom. Svetové spoločnosti sa snažia upravovať svoj biznis, aby bol čo najviac ekologický. Magazín Techradar prináša 6 tipov, ako k zelenšej planéte môžeme prispeť aj my.

1. Znížte spotrebu batérie

Možno sa vám to zdá príliš malá vec. Uvedomte si však, ako často telefón používate a nabíjate a koľko smartfónov je na našej planéte. Existuje niekoľko jednoduchých vecí, ktoré môžete zmeniť na svojom telefóne, aby ste znížili spotrebu energie:

• Zapnutie tmavého režimu.

• Zapnutie 4G, nie 5G.

• Zníženie obnovovacej frekvencie obrazovky.

• Používanie statickej, nie pohyblivej tapety.

• Nepoužívanie stále zapnutého displeja.

2. Kúpte si ekologické doplnky

Ak si kúpite puzdro, môžete ublížiť planéte, no ak to neurobíte, mohli by ste si rozbiť smartfón a museli by ste si kúpiť úplne nový, čo je ešte horšie. Našťastie, existuje množstvo ekologických obalov na smartfóny. Niektoré sú jednoducho vyrobené z udržateľných materiálov, iné používajú vo svojom tele regenerované a recyklované predmety, ako sú rybárske siete alebo plasty z oceánov.

3. Vyhnite sa nákupu novej technológie

Jedna z najhorších vecí, ktoré môžeme urobiť pre planétu, je kupovať si nové technologické pomôcky. Každý nový smartfón je vyrobený z častí, ktoré boli vykopané zo zeme a následne odoslané do tovární v iných častiach planéty, aby sa premenili na komponenty, ktoré sa zmontujú dohromady. Tie zase musia nejakým spôsobom nájsť cestu na pult vo vašom obchode. To znamená, že by sme sa mali čo najviac vyhýbať kupovaniu nových prístrojov, aby sme sa čo najviac vyhli uhlíkovej stope.

4. Opravovať, nie vymieňať

Spadol vám smartfón a je rozbitý – obrazovka teraz vyzerá skôr ako pavučina než ako pekný plochý panel. Je čas zaobstarať si nové zariadenie? Nie! Oprava pokazených telefónov namiesto ich výmeny je čoraz jednoduchšia a zároveň dostupnejšia. Väčšinou oprava trvá iba niekoľko hodín a vyjde vás oveľa lacnejšie ako nákup nového zariadenia a navyše šetríte planétu.

5. Posuňte ďalej starú techniku

Ak si bezpodmienečne musíte kúpiť nové zariadenie, nevyhadzujte to staré do koša. Vo vašom živote môže byť niekto, kto by mohol použiť vašu starú technológiu. Napríklad seniori nepotrebujú nutne najnovší a nablýskanejší telefón a pokojne by si vystačili s niekoľkoročným mobilom alebo tabletom.

6. Nakupujte inteligentne

Preverujte si, čo nakupujete. Nie všetky nové telefóny sú rovnaké, pokiaľ ide o ich ekologickosť. Zdá sa, že niektorým spoločnostiam záleží na planéte, využívajú trvalo udržateľné materiály a výrobné postupy a iné... nie. Organizácia Greenpeace vydávala každoročne Sprievodcu ekologickejšou elektronikou. Je to užitočná indikácia, na ktoré značky sa zamerať a ktorým sa vyhnúť.