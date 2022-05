Takto funguje nezničiteľná čierna skrinka v lietadle

Zariadenie, ktoré uchováva všetky dôležité informácie o stave lietadla, nie je ani čierne a ani skrinka.

Magazín Quartz priniesol článok o tom, ako funguje tzv. čierna skrinka. Čierne skrinky obsahujú dôležité informácie o tom, čo sa stalo, čo viedlo k havárii lietadla. Nemôžu zmeniť výsledok tragédie, ale môžu pomôcť vyšetrovateľom pochopiť, či sa stala mechanická porucha, alebo ľudská chyba.

To, čo označujeme ako čierna skrinka, sú v skutočnosti dve zariadenia – záznamník hlasu v kokpite (CVR) a záznamník letových údajov (FDR). Prvý, CVR, zaznamenáva hlasy pilota a kopilota, ako aj zvuky prístrojov, motorov a čohokoľvek iného, ​​čo sa deje v kokpite. V závislosti od modelu môže FDR zaznamenať najmenej 88, ale niekedy aj viac ako 1 000 rôznych údajových bodov vrátane rýchlosti letu, nadmorskej výšky a smeru, ktorým je lietadlo nasmerované. Jeden používa staršiu magnetickú pásku ako úložisko dát, zatiaľ čo druhý používa aktuálnejšie flash pamäte.

Dizajn zariadení sa mierne líši, ale každé je vyrobené z valca a kocky. Valec obsahuje pevný disk alebo pamäťovú kartu používanú na zaznamenávanie informácií. Kocka je zdrojom energie. Je to všetko vo vnútri krytu, ktorý je navrhnutý tak, aby chránil to, čo je vo vnútri, pred ohňom, vodou, úlomkami, nárazovými silami a takmer všetkým, čo by naň mohla vrhnúť letecká nehoda. Životnosť batérie je 6 rokov a cena jednej čiernej skrinky je 10- až 15-tisíc dolárov.

Na vonkajšej strane puzdra je pripevnený ďalší malý čierny valec – je to navádzací maják, ktorý sa rozsvieti, ak zariadenie zasiahne voda. Celá „skrinka“ je natretá medzinárodnou oranžovou farbou, aby sa dala ľahko spozorovať. Po havárii pátracie a záchranné tímy obnovia čierne skrinky a špeciálne vyškolené tímy z nich extrahujú všetky údaje, ktoré môžu. V zriedkavých prípadoch, ako napríklad let China Eastern minulý mesiac, je čierna skrinka taká poškodená, že bude trvať až rok, kým sa dá dokopy komplexný príbeh toho, čo sa stalo.