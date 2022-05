Ľudia fajčia kvôli nikotínu, ale zomierajú pre dym. Inovácie to môžu zmeniť.

Podobne, ako používame bezpečnostné pásy v autách či motocyklové prilby, aj fajčiari už dnes majú možnosti, ako menej riskovať, ak chcú naďalej prijímať nikotín.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO odhaduje, že až polovica fajčiarov umiera predčasne, v priemere sa ich životy skracujú o 10 až 15 rokov. Najčastejším dôvodom úmrtí fajčiarov sú ochorenia srdca, infarkt, mozgová mŕtvica, rakovina, upchávanie ciev a pľúcne ochorenia.

Väčšina fajčiarov si je pritom zdravotných rizík plne vedomá. V prieskumoch pravidelne až dvaja z troch fajčiarov uvádzajú, že by chceli prestať a najčastejším dôvodom sú práve obavy o zdravie.

Boj s fajčením však komplikuje silná závislosť, ktorá núti fajčiarov neustále siahať po krabičke. Experti prirovnávajú intenzitu tejto závislosti k najsilnejším návykovým látkam ako heroín či kokaín. Prestať preto dokáže iba naozaj malá časť fajčiarov – zhruba 4 percentá. Aj pre tých, čo nepatria do tejto úzkej skupiny šťastlivcov, však existuje pomoc, aby si menej škodili.

Najprv sa však pozrime na to, čo vlastne zdravotné problémy fajčiarom spôsobuje. Jedným z dlho pretrvávajúcich mýtov je, že ochorenia spojené s fajčením vrátane rakoviny spôsobuje samotný nikotín. Nikotín je návyková látka a je zodpovedná za vznik závislosti, avšak jeho účinky nie sú karcinogénne. Hlavného vinníka treba hľadať inde.

Čo sa deje po zapálení

Vedci sa už pred desiatkami rokov zhodli na tom, že vznik ochorení spojených s fajčením priamo súvisí s procesom horenia po zapálení cigarety. Spaľovanie je tu problémom podobne ako v mnohých iných oblastiach života. Spomeňme škodliviny, pre ktoré majú byť postupne zakázané spaľovacie motory. Alebo už platný zákaz spaľovania odpadu zo záhrad.

Podobne aj dym z klasických horiacich cigariet je nasýtený najrôznejšími škodlivými látkami, ktoré sa vo forme dechtu usádzajú v tele a mnohé z nich sú zodpovedné za najrôznejšie ochorenia v rátane rakoviny. Už v roku 1976 britský profesor Michael Russell vyhlásil: „Ľudia fajčia kvôli nikotínu, ale umierajú kvôli dechtu.“

Ide to aj bez dymu

Vývoj však ide rýchlo dopredu a aj tabakové spoločnosti začali prichádzať s inováciami, ktoré znižujú dopady na zdravie fajčiarov. Renomovaní výrobcovia pri ich vývoji využívajú vedecké poznatky a farmaceutické postupy. Výsledkom týchto inovácií je úplné odbúranie procesu horenia. Pri ich používaní nevzniká dym, ale iba zmes pary s obsahom nikotínu.

Poznáme dva hlavné druhy inovácií na prijímanie nikotínu bez dymu. Prvým sú zariadenia na zahrievanie tabaku. V tomto prípade sa do zariadenia vkladá tabaková náplň, ktorá sa nahreje na teplotu približne 300 stupňov. To postačuje na to, aby sa z nej začal odparovať aerosol obsahujúci nikotín, ale odbúrali sa všetky negatíva vyplývajúce z horenia.

Ďalej sú sú to elektronické cigarety. Do nich sa nevkladajú tabakové náplne, ale tekutina s obsahom nikotínu. Tá sa nahrieva v tzv. vaporizéri, ktorý vytvára paru určenú na inhaláciu. Aj preto sa tu už nehovorí o fajčení, ale o vapovaní.

„I keď nie sú bez rizika, sú oveľa menej škodlivé ako cigarety. Neprodukujú decht ani oxid uhoľnatý, dve z najškodlivejších zložiek tabakového dymu,“ hovorí o týchto produktoch Britský úrad úrad verejného zdravia Veľkej Británie – Public Health of England.

Neotravujú okolie

Jedným z prínosov menej škodlivých alternatív je tiež, že fajčiari nimi neotravujú svoje okolie. A to doslovne. Viac ako milión ľudí vo svete každý rok umiera na následky pasívneho fajčenia. Títo ľudia pritom nikdy nedržali v ruke cigaretu, nedobrovoľne však vdychujú škodlivé látky obsiahnuté v cigaretovom dyme. Výsledkom je, že trpia rovnakými chorobami, ako keby fajčili. Zariadenia na zahrievanie tabaku alebo iné alternatívy, ktoré odbúrali proces horenia, však nefajčiarov pred touto hrozbou chránia. Žiadne účinky pasívneho fajčenia sa u nich nepotvrdili.

Inovačné tsunami

Nový trend výrobkov na znižovanie rizika sa snaží zachytiť obrovské množstvo výrobcov po celom svete a záplave týchto produktov sa nevyvhlo ani Slovensko. Preto je dôležité, aby fajčiari siahali po kvalitných riešeniach, ktorých prínosy boli potvrdené autoritami v oblasti verejného zdravia. Napríklad celosvetovo najrozšírenejšie zariadenie na zahrievanie tabaku „IQOS“, ktoré je k dispozícii aj na Slovensku, označil Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA Food and Drug Administration za produkt „vhodný na podporu ochrany verejného zdravia“ a s týmto označením ho povolil prezentovať na americkom trhu.

Na trhu je už aj elektronická cigareta od tohto výrobcu, na Slovensku by sa mala objaviť lete tohto roka.

Väčšina sa stále zahráva s ohňom

Napriek nesporným prínosom sú fajčiari často od prechodu na menej škodlivé alternatívy odrádzaní rôznymi mýtmi a skresľujúcimi informáciami. Prieskum spoločnosti Povaddo, ktorý sa vlani uskutočnil na vzorke 30 000 fajčiarov z 26 krajín sveta, potvrdil, že miera informovanosti o alternatívach je všeobecne nízka. Až tretina fajčiarov uviedla, že nemá dostatok informácií o tom, ako sa tieto produkty líšia od cigariet. Takmer polovica fajčiarov sa zároveň mylne domnievala, že elektronické cigarety a zahrievaný tabak sú škodlivejšie alebo rovnako škodlivé ako cigarety.

Alternatívy cigariet so zníženým rizikom

• Zariadenia na zahrievanie tabaku – vkladá sa do nich tabaková náplň, ktorá sa nahreje na teplotu cca 300 °C. To stačí na to, aby sa začal odparovať aerosol obsahujúci nikotín, ale odbúrali sa negatíva vyplývajúce z horenia.

• Elektronické cigarety – do nich sa vkladá tekutina s obsahom nikotínu. Tá sa nahrieva v tzv. vaporizéri, ktorý vytvára paru určenú na inhaláciu. Aj preto sa v tomto prípade už nehovorí o fajčení, ale o vapovaní.