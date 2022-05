USB-C port má byť štandardom pre všetky smartfóny

Výbor Európskeho parlamentu prijal smernicu, ktorá bude vyžadovať používanie USB-C portu.

Ťažké časy pre značku Apple. Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa hlasoval za prijatie revidovanej smernice o rádiových zariadeniach. Tá bude od výrobcov spotrebnej elektroniky vrátane spoločnosti Apple vyžadovať, aby do svojich zariadení integrovali USB-C port. Výbor hlasoval za prijatie smernice celkom jednoznačne v pomere 43 ku 2.

Nové pravidlá by zabezpečili, že spotrebitelia už nebudú potrebovať novú nabíjačku a kábel zakaždým, keď si kúpia nové zariadenie. A budú môcť používať jednu nabíjačku pre všetky svoje malé a stredne veľké elektronické prístroje. Mobilné telefóny, tablety, digitálne fotoaparáty, slúchadlá, ručné konzoly na videohry a prenosné reproduktory, dobíjateľné káblovým káblom, by museli byť vybavené portom USB-C, bez ohľadu na výrobcu. Výnimky by sa vzťahovali iba na zariadenia, ktoré sú príliš malé na to, aby mali port USB-C, ako sú inteligentné hodinky, zariadenia na sledovanie zdravia a niektoré športové vybavenie.

Táto revízia je súčasťou širšieho úsilia EÚ riešiť udržateľnosť produktov, najmä elektroniky na trhu EÚ, a znížiť elektronický odpad. Poslanci tiež chcú vidieť na nových zariadeniach jasné informácie a označenia o možnostiach nabíjania, ako aj o tom, či výrobok obsahuje nabíjačku. To by podľa nich pomohlo vyhnúť sa zmätku a zjednodušiť rozhodovanie o nákupe pre spotrebiteľov, ktorí často vlastnia niekoľko rôznych zariadení a nie vždy potrebujú ďalšie nabíjačky.

Spravodajca Alex Agius Saliba uviedol: „Pri pol miliarde nabíjačiek pre prenosné zariadenia, ktoré sa každý rok dodávajú v Európe a vytvárajú 11 000 až 13 000 ton elektronického odpadu, by jediná nabíjačka pre mobilné telefóny a iné malé a stredné elektronické zariadenia mala prospieť všetkým.“

Apple vybavil svoje najnovšie modely iPadu portom USB-C. Prechodu na tento port však odolal pri iPhone. Povesti naznačujú, že spoločnosť by mohla prejsť na bezportový dizajn skôr, ako nadobudnú platnosť smernice prikazujúce USB-C.