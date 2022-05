Zlá správa pre antivaxerov: Technológia vakcíny vylieči infarkt!

Vedci sa blížia k liečbe srdcového infarktu pomocou prelomovej technológie z vakcín proti covidu.

Vedci z King's College v Londýne používajú pri svojom výskume rovnakú technológiu ako vakcíny proti covidu na regeneráciu poškodených sŕdc. Testovania na ľudských pacientoch sa majú začať do dvoch rokov. Výskum identifikoval genetické kódy, ktoré produkujú proteíny stimulujúce tvorbu zdravých srdcových buniek, a tie môžu byť dodané do srdcového svalu po infarkte pomocou rovnakej technológie, akú využívajú vakcíny Moderna a Pfizer.

Vedci identifikovali proteíny, ktoré by záchranári mohli vstreknúť pacientom s infarktom, aby zastavili odumieranie srdcových buniek, píše denník The Times. Na Slovensku je ročne so srdcovým zlyhaním hospitalizovaných viac ako 25 000 pacientov. Nová technológia by tisícky z nich mohla zachrániť.

Keďže srdce nie je schopné samo sa opraviť, obetiam srdcového infarktu často zostanú jazvy, ktoré môžu viesť k zlyhaniu srdca. Nová terapia by mohla potenciálne zmeniť kardiovaskulárnu medicínu a zabrániť srdcovému zlyhaniu u obetí. „Všetci sa rodíme s určitým počtom svalových buniek v srdci a sú to presne tie isté, s ktorými zomrieme. Srdce nemá kapacitu na svoju opravu po srdcovom infarkte. Regenerácia poškodeného ľudského srdca bola ešte pred niekoľkými rokmi snom, ale teraz sa môže stať realitou. Používame presne rovnakú technológiu ako vakcíny Pfizer a Moderna na injekciu mikro RNA do srdca, čím sa dostanú k prežívajúcim srdcovým bunkám a podporia ich proliferáciu,“ hovorí profesor Mauro Giacca, ktorý vedie výskum. Nové bunky by nahradili odumreté a namiesto jazvy má pacient nové svalové tkanivo.