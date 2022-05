NASA „holoportovala“ doktora na ISS

Priblížili sme sa k teleportácii ako zo sci-fi seriálu Star Trek a získali sme do slovníka nové podstatné meno.

Viete, čo vznikne spojením slov hologram a teleportácia? No predsa nové slovo holoportácia. A prečo sa na to vôbec pýtame? Pretože americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) na palubu Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) teleportoval hologram lekára. A tak je na svete nové slovo a technologický unikát.

NASA použila túto futuristickú technológiu, aby priviedla letového chirurga Dr. Josefa Schmida na palubu ISS, hoci bol stále v bezpečí našej planéty. Nové zariadenie vyrobila spoločnosť AEXA Aerospace. „Je to úplne nový spôsob lekárskeho vyšetrenia, pri ktorom je naša ľudská entita schopná cestovať mimo planéty,“ uviedol Schmid. „Hoci tam naše fyzické telo nie je, naša ľudská bytosť tam je absolútne prítomná.“

Holoportácia však nie je úplne nová technológia. Microsoft prišiel s týmto nápadom už pred niekoľkými rokmi, ale so zámerom využívať ju v sektoroch, ako je reklama, nemocničná starostlivosť a vzdelávanie. Odvtedy sa tento koncept neustále rozvíja a najnovší počin NASA ho posunul o úroveň vyššie.

Je to prvýkrát, čo takáto virtuálna doprava úspešne priviedla ľudí mimo planétu Zem. V podstate boli vyvinuté vysokokvalitné 3D modely holoportérov, digitálne komprimované, prenášané a rekonštruované v reálnom čase. Medzitým displej HoloLens od spoločnosti Microsoft so zmiešanou realitou na palube ISS umožnil holoportérom aj astronautom vidieť, počuť a komunikovať navzájom, ako keby boli v rovnakom fyzickom priestore. Tento počin dáva veľké nádeje pre astronautov, ktorí budú putovať do hĺbok vesmíru, alebo napríklad na Mars.