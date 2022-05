Mercedes-Benz zníži emisie CO₂ o polovicu do roku 2030

A o ďalších deväť rokov už nemecká automobilka plánuje byť bez emisií.

Rozhodnutie správnym smerom. Mercedes-Benz oznámil, že si kladie za cieľ znížiť svoje emisie CO₂ do roku 2030 o polovicu. Automobilka to uviedla s tým, že si stanovila polovičný cieľ k už existujúcemu cieľu stať sa CO₂ neutrálnou do roku 2039.

Mercedes-Benz bude tiež pracovať na tom, aby do roku 2030 pokryl 70 % energie, ktorú potrebuje na výrobu, obnoviteľnou energiou, pričom v súčasnosti je to 45 – 50 %.

Asi 15 % tejto energie by malo pochádzať zo solárnych a veterných elektrární spojených s vlastnými závodmi Mercedes-Benz, uviedol v prezentácii šéf výroby Joerg Burzer.

Automobilka je v pokročilých diskusiách o nákupe ďalšej veternej energie prostredníctvom zmlúv o nákupe energie (PPA) v hodnote miliardy eur do roku 2025. Mercedes-Benz sa zatiaľ stále spolieha na plyn ako záložný zdroj dodávok. „Je zrejmé, že stále potrebujeme plyn,“ povedal Burzer a dodal: „Pracujeme na tom, aby sme to minimalizovali.“

Ola Källenius, predseda predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, povedal: „Túžba po individuálnej mobilite neustále rastie. Naším poslaním je uspokojiť túto potrebu trvalo udržateľným spôsobom. Mercedes-Benz má jasný plán, ako sa stať uhlíkovo neutrálnym. Do roku 2030 chceme dosiahnuť polovicu. Aby sme dosiahli rýchlejší pokrok v ochrane klímy, potrebujeme maximálnu oddanosť a väčšiu spoluprácu medzi vládami, spoločnosťami a spoločnosťou ako celkom.“