Tvrdá rana pre Facebook a spol.: Generácia Z ich nepotrebuje

Mladí ľudia čoraz častejšie začínajú odmietať sociálne siete, ktoré ich oberajú o čas.

Generácia Z sú mladí ľudia narodení v rokoch 1996 až 2009. Tzv. zoomers sú známi tým, že sú nalepení na svojich telefónoch. No denník New York Post upozorňuje na to, že niektorí dvadsiatnici začínajú bojkotovať časovo náročné aplikácie, ako sú TikTok a Instagram. Aplikácie nazývajú toxickými a hovoria, že dištancovaním sa od nich opäť získavajú kontrolu nad svojím časom.

A zdá sa, že nejde iba o pár nespokojencov. Podľa nedávneho prieskumu, ktorý si objednala investičná banka Piper Sandler, iba 22 % respondentov vo veku 7 až 22 rokov označilo Instagram za svoju obľúbenú aplikáciu, čo je pokles oproti 31 % z jari 2020. „Keď ich vymažete, uvedomíte si, že ich ani nepotrebujete,“ povedala pre The Post 20-ročná Gabriella Steinerman. Ekonomická špecialistka si v roku 2019 zrušila Instagram aj TikTok a povedala, že úľava, ktorú pocítila po odpojení, bola takmer okamžitá.

„Keď som uverejňovala príspevok, chcela som najlepšiu fotografiu, akú som urobila a z najlepšieho uhla, a tak som mala 20 rôznych fotografií tej istej veci. Porovnávala som sa sama so sebou. A poviem vám, nie je to zábava,“ povedala Steinerman. „Povedala by som, že je to až obsedantné správanie a toxické, ale je to tiež záludné v tom, že keď to robíte, zdá sa vám to také normálne.“

Podľa správy vo Wall Street Journal z minulého roka Facebook zistil, že Instagram je škodlivý pre dospievajúce dievčatá a zhoršuje problémy s vnímaním vlastného tela, úzkosť a depresiu. Facebook však bagatelizoval význam týchto interných štúdií. Ďalší prieskum od spoločnosti Tallo zistil, že 56 % príslušníkov generácie Z uviedlo, že „sociálne médiá ich viedli k tomu, že sa cítili ignorovaní svojimi rovesníkmi“.

Podľa prieskumu Tallo väčšina respondentov z generácie Z uprednostňuje TikTok pred Instagramom, pričom 34 % ho práve teraz označilo za svoje obľúbené miesto na sociálnych sieťach. Ale čo staré bašty, Facebook a Twitter? Tallo zistil, že bývalí obri sa sotva umiestnili v rebríčku, pričom Facebook bol obľúbený len pre 4 % zoomerov a Twitter získal len 2 % hlasov.