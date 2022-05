Je toto definitívny koniec otravných komárov?

Vedci v Kalifornii vypustia geneticky modifikované komáre, aby tento hmyz vyhubili.

Koniec otravného bzučania a štípancov. Vedci majú plán, ako nás zbaviť komárov. Britská spoločnosť Oxitec plánuje v Kalifornii vypustiť geneticky modifikované komáre. Tento experiment má pomôcť zbaviť sa komárov rodu Aedes aegypti, ktoré prenášajú žltú zimnicu, vírus zika, horúčky dengue a chikungunya.

Geneticky modifikované komáre sa budú vo voľnej prírode párovať so samicami Aedes aegypti. Z ich potomstva následne uhynú všetky samičky a zostanú len jedince mužského rodu, ktoré nesajú krv, a teda ani neprenášajú choroby. Experiment už schválila Americká agentúra pre ochranu životného prostredia, no musí s ním súhlasiť aj Americký úrad pre pesticídy. Spoločnosť Oxitec si Kaliforniu vybrala preto, lebo v ostatných desiatich rokoch sa tam zvýšil výskyt komárov Aedes aegypti. Podľa Oxitecu sa verejnosť nemusí obávať, že by ich poštípal geneticky modifikovaný komár, keďže budú vypúšťať len samce.

Táto metóda vyhubenia invazívneho Aedes aegypti však má aj svojich kritikov. Tvrdia, že vypustenie geneticky modifikovaného hmyzu do prírody ešte nie je dostatočne preskúmané a môže spôsobiť vyhynutie iných druhov hmyzu či neschopnosť monitorovať miestnu populáciu komárov. Upozorňujú tiež, že komáre v Kalifornii choroby neprenášajú, preto by bolo vhodnejšie pokus uskutočniť v postihnutejších oblastiach.

Spoločnosť Oxitec už dva podobné experimenty uskutočnila – v Brazílii a na Floride. Výsledky ešte nikde neuverejnila, podľa vyhlásenia Nathana Rosea z Oxitecu sa však v Brazílii podarilo za 13 týždňov znížiť populáciu komárov o 95 percent.