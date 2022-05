Fajčiarom svitá na nové časy. Klasické cigarety sú už dávno out.

Prestali vás baviť neustále hádky pre cigarety a nekonečné vysvetľovanie ako dym, smrad a popolníky plné ohorkov nemôžete vystáť? Prinášame niekoľko rád, ktoré váš boj s cigaretami uľahčia a možno vám pomôžu zbaviť sa ich navždy.

Nie náhodou sú cigarety jednou z hlavných príčin konfliktov v rodinách a tento problém sa vyostruje zvlášť teraz, keď trávime viac času doma. Skúsenosti však hovoria, že aj v tej najťažšej situácii sa môže skrývať príležitosť. Ako na to?

Na chvíľku ustúpte

Možno by ste mohli začať tým, že na chvíľu ustúpite z obvyklej pozície sudcu. Jedným z hlavných spúšťačov fajčenia je totiž stres. Lepšie je uvedomiť si, že pre neistotu, ktorú pandémia prináša, sa budú fajčiari svojho zlozvyku držať. K „rozfajčeniu“ prispieva tiež fakt, že fajčiari, zotrvávajúci počas pandémie viac v domácom prostredí, stratili kontrolu okolia. Svojmu rituálu sa jednoducho môžu venovať viac ako v zamestnaní. Problémy v rodine a napätie v medziľudských vzťahoch sú najčastejšími faktormi recidívy (návrat k fajčeniu po abstinencii). Viac ako obviňovanie pomôže, ak sa na vášho fajčiara nebudete pozerať ako na sebeckého škodcu, ale ako na pacienta, ktorému treba pomôcť. A tým pomôžete aj sebe.

Spoznajte nepriateľa

Cigarety sú silným protivníkom. Možno vás prekvapí, že sú dokonca väčším zabijakom ako samotný COVID-19. Ročne sa podpisujú pod približne šesť miliónov vyhasnutých životov po celom svete, čo je viac ako dvojnásobok oproti doterajším úmrtiam na nový koronavírus. Napriek tomu, že škodlivé dopady cigariet na zdravie sú všeobecne známe, celosvetovo fajčí približne rovnaký počet ľudí ako pred desiatimi rokmi. Pripomeňme, že fajčenie spôsobuje najmenej 20 rôznych typov rakoviny a zodpovedá až za 90 % úmrtí na rakovinu pľúc. K tomu pridajme srdcovo-cievne ochorenia, závažné problémy s dýchaním (chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, astmu) či riziko mŕtvice, neplodnosti, cukrovky. Vedecké poznatky o mechanizme, akým fajčenie poškodzuje zdravie, sú menej známe. Minimum ľudí tiež vie, že práve veda ponúka moderné možnosti, ako sa cigariet zbaviť.

Odbúrajte príčinu

Zatiaľ čo závislosť od cigariet vyvoláva nikotín, jeho účinky nie sú karcinogénne. Hlavný problém sa skrýva inde. Podľa vedeckých poznatkov je príčinou ochorení súvisiacich s fajčením proces horenia a následné vdychovanie dymu. Práve pri spaľovaní tabaku sa uvoľňuje až 6 000 najrôznejších látok, z ktorých približne 100 možno označiť za škodlivé a potenciálne škodlivé, vrátane rakovinotvorných. Pre lepšiu predstavu, dym z cigarety obsahuje okrem oxidu uhoľnatého, arzén, benzén, ťažké kovy ako olovo a kadmium, kyanovodík a ďalšie chemikálie. Pri procese horenia vzniká decht, ktorý sa usádza v dýchacích cestách fajčiara. Dosť dôvodov na to, aby sme sa cigariet zbavili. Napokon, z rovnakých dôvodov niektoré tabakové spoločnosti odporúčajú ľuďom, aby nefajčili.

Polepiť sa náplasťami nestačí

Určite by bolo ideálne, keby fajčiari dokázali s cigaretami „seknúť“ zo dňa na deň. Také jednoduché to nie je. Podľa poznatkov z praxe s odvykaním asi len 4 % fajčiarov dokážu svoju závislosť z vlastnej vôle opustiť aspoň na rok. S odbornou pomocou sa darí prestať fajčiť 35 % fajčiarov. Vyžaduje si to však náročnú, často aj viackrát opakovanú liečbu, ktorá spočíva v kombinácii viacerých medicínskych a psychologických postupov. V slovenských podmienkach ju možno absolvovať v troch regionálnych centrách pre drogové závislosti. O ochote fajčiarov podstupovať takúto liečbu asi písať netreba. Riešiť problém nepomáhajú ani obmedzenia v oblasti lekárskej starostlivosti spôsobené pandémiou, ani svojpomocné riešenia v podobe nikotínových náplastí, sprejov či žuvačiek. V zásade ide o správny prístup, pretože náhrada cigariet za iný zdroj nikotínu je pre väčšinu fajčiarov schodnejšia ako okamžitá abstinencia. Ak však tento spôsob nie je spojený napríklad so psychologickou pomocou, účinok náplastí sa oslabuje.

Problém závislosti je oveľa širší, ako by sa mohlo zdať. Fajčenie je spojené s pocitmi a viacerými vzorcami naučeného správania, ktoré sa ťažko a dlho odbúravajú. Fajčenie sa spája s pohybom rúk, rituálom zapaľovania. Častá je súvislosť s relaxom, prestávkou, kávičkou, pohárikom alkoholu. Dôležitý je aj spoločenský rozmer – spolunáležitosť k určitej skupine fajčiarov, kolegov, známych. Náplasti ani žuvačky toto neriešia. Aj preto sa táto skratka často končí v slepej uličke.

Sľubné riešenie

Jednou z účinných ciest však môže byť postup, ktorý už vo svete prináša povzbudivé výsledky a dávajú mu za pravdu špičkoví špecialisti na odvykanie z vyspelých krajín. Reč je o znižovaní rizika pre dospelých fajčiarov (angl. Tobacco Harm Reduction). Je to prístup odvodený od postupov pri riešení drogových závislostí. Podstatou je motivovať fajčiara k zmene, ktorá mu pomôže, aby sebe aj okoliu škodil čo najmenej a zlepšil si tak kvalitu života aj života svojich blízkych. Ide o náhradu, alternatívu toho, čo fajčiarovi škodí najviac. Predstavujú ju najmä zariadenia na zahrievanie tabaku a elektronické cigarety na prijímanie nikotínu so zníženým rizikom určené pre dospelých fajčiarov. Renomovaní výrobcovia pri ich vývoji používajú vedecké poznatky a farmaceutické postupy. Možno budete namietať, že naďalej zostávame pri fajčení. Nie je to tak. Tieto prostriedky odbúrali hlavného škodcu, a tým je horenie. Namiesto cigaretového dymu sa z nich uvoľňuje len aerosól – zmes pary a nikotínu. Pokiaľ ide o zariadenia na zahrievanie tabaku, užívateľ zostáva tabaku verný, ten sa však nespaľuje. Do zariadenia sa vkladá tabaková náplň, ktorá sa nahreje na teplotu približne 300 stupňov. Postačuje to na to, aby sa z nej začal odparovať aerosól obsahujúci nikotín, a súčasne sa odbúrajú všetky negatíva vyplývajúce z horenia. Fajčiari na Slovensku majú k dipozícii napríklad zariadenie na nahrievanie tabaku IQOS.

Druhým typom zariadení sú e-cigarety. Namiesto tabakových náplní sa do nich vkladá tekutina s obsahom nikotínu. Nahrieva sa v tzv. vaporizéri, ktorý vytvára paru určenú na inhaláciu. Aj preto sa v tomto prípade nehovorí o fajčení, ale o vapovaní. Užívatelia si už v lete budú môcť vyskúšať novinku z rodiny IQOS v podobe elektronickej cigarety. I keď e-cigarety nie sú bez rizika, sú oveľa menej škodlivé ako cigarety.

Funguje to?

Na základe výskumov odborníkov z renomovaných inštitúcií – áno. Účinnosť takéhoto postupu je vyššia aj vďaka tomu, že fajčiari neopúšťajú zo dňa na deň svoje návyky a sociálne zázemie. Podľa štúdie Londýnskej univerzity kráľovnej Mary, elektronické cigarety môžu byť pri odvykaní od klasických cigariet až takmer dvakrát účinnejšie, ako iné spôsoby liečby s použitím nikotínu (náplasti, žuvačky). „Elektronické cigarety môžu fungovať najmä pre ľudí, ktorí vyskúšali iné spôsoby, ale neboli úspešní,“ vyhlásil Dr. Nick Hopkinson, medicínsky riaditeľ Britskej nadácie pre pľúcne ochorenia. „Nikotínové elektronické cigarety môžu pomôcť ľuďom prestať fajčiť na najmenej šesť mesiacov a môžu fungovať lepšie, ako iné metódy odvykania od cigariet,“ uvádza sa zasa v zhrnutí rozsiahleho výskumu z dielne 12-tich expertov na liečbu rakoviny, prevenciu a odvykanie z viacerých renomovaných univerzít sveta – spomeňme napríklad Univerzitu v Oxforde či Lekársku fakultu Harvardovej univerzity.

Citeľné dopady na zdravie

Zníženie zdravotných rizík pri prechode fajčiarov na nové alternatívy je markantné a potvrdzujú to aj významné autority z oblasti verejného zdravia. „I keď e-cigarety nie sú bez rizika, sú oveľa menej škodlivé ako cigarety,“ uvádza Úrad verejného zdravia Veľkej Británie. Svoje tvrdenia pritom opiera najmä o fakt, že neprodukujú decht ani oxid uhoľnatý, dve z najškodlivejších zložiek tabakového dymu. Zariadenie na zahrievanie tabaku IQOS zasa označil Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA za produkt „vhodný na podporu ochrany verejného zdravia“. Ďalšia štúdia z Japonska hovorí o eliminácii rizika pasívneho fajčenia. Profesori z Onkologického centra Roswell Park v americkom Buffale na základe vyhodnotenia doteraz najväčšej štúdie, ktorej sa zúčastnilo päť tisíc dospelých respondentov zistili, že pravdepodobnosť respiračných následkov sa bývalým fajčiarom, ktorí prešli na elektronické cigarety, znížila o 40 %. Hovoria tiež o možnosti významného zníženia kardiovaskulárnych následkov. Zlepšenie kvality života potvrdzujú aj skúsenosti samotných užívateľov. Potom, čo naplno prešli na nové alternatívy cigariet, dokážu si viac vychutnať jedlá, zlepšil sa ich spoločenský život a majú lepšie vzťahy s rodinou a priateľmi. Mnohí začali opäť športovať.

Nejde o všeliek, ale…

Nemusí ísť automaticky o všeliek, ktorý fajčiara okamžite zbaví závislosti. Určite mu však pomôže, aby menej škodil sebe aj svojmu okoliu a bude sa tiež lepšie cítiť. Napríklad aj preto, že svoje deti môže vziať do náručia bez výčitiek. Z pohľadu „nášho pacienta“ môže byť významnou motiváciou, že sa okamžite nemusí vzdať svojho rituálu. Navyše sa razom z verejného nepriateľa stane nasledovateľom najnovších trendov. Pretože cigarety do 21. storočia už naozaj nepatria.