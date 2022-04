The Dot Watch prvé smart hodinky pre nevidiacich

Smart hodinky využívajú najmenšiu technológiu Braillovho písma na svete.

Braillovo písmo je dve storočia starý systém komunikácie, ktorý sa stále používa. Napriek nástupu technológie je systém hmatového písania pre zrakovo postihnutých stále považovaný za dôležitý. A teraz prichádza aj do smart zariadení.

Braillovo písmo nie je úplne presne jazyk, ale je to skôr kód. Napriek tomu tento systém zostáva užitočný, pretože existujú ľudia, ktorí majú slabý alebo žiadny zrak. A pre týchto ľudí sú určené smart hodinky Dot Watch – inteligentné hodinky pre zrakovo postihnutých. Sú to inteligentné hodinky, ktoré zachovávajú krásu Braillovho písma. Hovorí sa, že ide o prvé pohyblivé inteligentné hodinky s Braillovým písmom na svete určené pre zrakovo postihnutých.

Dot Watch majú jedinečný displej so vstavanými štyrmi bunkami, kde dochádza k „interakcii“. Navyše má na oboch stranách dotykové senzory, ktoré reagujú na gestá. Dot Watch sú možno najjednoduchšie a najdostupnejšie zariadenie, ktoré môže zrakovo postihnutý človek použiť. Umožňujú ľuďom komunikovať.

Dot Watch vážia iba 29 gramov, no majú obrovský potenciál. Používajú najmenšiu technológiu Braillovho písma na svete. K smartfónu sa pripájajú cez Bluetooth, takže môžete byť informovaní, kto vám volá. Keď dostanete textovú správu do telefónu, správa sa preloží do Braillovho písma a odošle sa do Dot Watch, kde si ju môžete „prečítať“. Dotykové ovládacie prvky na ciferníku sú intuitívne a automatické posúvanie je prispôsobiteľné. Cena hodiniek Dot Watch je 299 dolárov.