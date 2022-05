Pozor na selfie: Zvyšujú počet plastík

Obrázky z mobilného telefónu skresľujú črty tváre a môžu zmeniť vzhľad nosa a brady.

Selfie môžu byť nebezpečné. Tieto fotografie z mobilných telefónov totiž skresľujú črty tváre, a to podľa odborníkov môže viesť k nárastu žiadostí o plastickú chirurgiu. Vo svojej najnovšej štúdii na to upozornili z UT Southwestern.

„Ak mladí ľudia používajú selfie ako svojho jediného sprievodcu, môžu prísť k plastickým chirurgom, aby vyriešili problémy, ktoré neexistujú v reálnom svete, ale iba vo svete sociálnych médií,“ povedala vedúca štúdie docentka Bardia Amirlak. Tá upozrňuje na fakt, že pacienti čoraz častejšie používajú fotografie, ktoré urobili fotoaparátom smartfónu, aby prediskutovali svoj zámer s plastickým chirurgom. Dodáva, že existuje zdokumentovaný vzťah medzi nárastom selfie fotografií a zvýšeným počtom žiadostí o operáciu na zmenu vzhľadu nosa, najmä medzi mladšími pacientmi. Keďže však fotoaparáty môžu skresľovať, najmä pri fotografovaní zblízka, selfie nemusia odrážať skutočný vzhľad jednotlivca.

Vedci odfotili 30 dobrovoľníkov podobne ako na selfie mobilným telefónom, a potom zo štandardnej vzdialenosti 1,5 metra pomocou zrkadlovky. Selfie ukázali značné skreslenia. V priemere sa nos javil o 6,4 % dlhší na selfie v porovnaní so štandardnou klinickou fotografiou. Selfie tiež o 12 % znížili dĺžku brady. Selfie tiež spôsobili, že spodná časť nosa vyzerala širšia v porovnaní so šírkou tváre. Podľa vedcov tieto skreslené obrázky môžu mať trvalý vplyv na to, ako sa vidia samotní ľudia, ktorí robia selfie. „Keďže popularita selfie fotografií rastie, je dôležité pochopiť, ako deformujú črty tváre a ako ich pacienti používajú na komunikáciu s chirurgami,“ uzavreli autori štúdie.