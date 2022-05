Mercedes to dal: Na jedno nabitie prešiel 1000 kilometrov

Koncept Vision EQXX zvládol na jedno nabitie prejsť 1008 kilometrov a ešte mu zostala rezerva.

Mercedes-Benz Vision EQXX sa zrodil z cieľa postaviť elektromobil, ktorý spotrebuje menej ako 10 kilowatthodín energie na 100 kilometrov. Verejnosti sa prvýkrát predstavil na začiatku roka a nemecká automobilka sľubovala dojazd 1000 kilometrov na jedno nabitie. To, čo bol donedávna sľub, nad ktorým sa mnohí uškŕňali, je už teraz realitou.

Ultra-aerodynamický EQXX, ktorý prešiel 1 008 km z Electrical Software Hub v nemeckom Sindelfingene do stredomorského mestečkla Cassis vo Francúzsku, skutočne prekonal cestu na jedno nabitie pri spotrebe iba 8,7 kWh na 100 kilometrov. Na konci cesty auto dokonca indikovalo, že má v batérii ďalších približne 13 percent, čo je dobré na ďalších približne 130 kilometrov.

Po tomto teste je pravdepodobné, že uvidíme, ako pokročilé technológie Vision EQXX prenikajú do bežných automobilov Mercedes-Benz. Auto využíva pasívne chladenú lítium-iónovú batériu EQXX, aktívnu aerodynamiku, solárne strešné panely a veterné. „Nie je to len predvádzacie auto, je to technologický program,“ povedal Markus Schäfer, technologický riaditeľ spoločnosti.

EQXX sa môže pochváliť množstvom zaujímavých materiálov a konštrukčných možností na udržanie nízkej hmotnosti a vysokej pevnosti, zároveň si zachoval elegantný vzhľad. Interiér je rovnako pôsobivý ako karoséria. Magazín InsideEV upozorňuje na to, že materiály kabíny sú vegánske, trvalo udržateľné a vyrobené z recyklovaných materiálov všade, kde je to možné. Napríklad podlahová krytina a vložky sedadiel a dverových panelov Dinamica sú vyrobené zo 100 percent recyklovaného polyetylénu, zatiaľ čo podlahové rohože sú vyrobené z rýchlo rastúceho bambusu.