Honda do roku 2030 zaplaví trh elektromobilmi

Japonská automobilka oznámila, že do roku 2030 uvedie celosvetovo 30 elektromobilov, vrátane dvoch športových áut.

Elektromobilitu zobrali naozaj vážne. Japonská automobilka Honda do roku 2030 doslova zaplaví trh 30-timi modelmi elektromobilov. Špecialitou a vlajkovým modelom budú dve elektrické športové autá. Honda sa zaviazala investovať približne 5 biliónov jenov (37 miliárd USD) v priebehu nasledujúcich 10 rokov do elektrifikácie a softvéru, s cieľom ponúknuť do roku 2030 celosvetovo 30 plne elektrických vozidiel s ročným objemom 2 milióny kusov.

Ambiciózne ciele oznámil generálny riaditeľ Honda Motor Toshihiro Mibe, ktorý uviedol, že Honda presunie svoje podnikanie preč od jednorazového predaja hardvéru smerom k opakovanému predaju služieb, ktoré kombinujú hardvér a softvér. To bude možné od roku 2026 vďaka platforme e:Architecture, ktorá je určená pre elektromobily. Do roku 2040 chce mať Honda jeden celý modelový rad bez benzínu a tirž plánuje aj vlastnú výrobnú linku na batérie.

V roku 2026 začne automobilka používať už spomínanú platformu Honda e:Architecture EV, ktorá kombinuje hardvérovú a softvérovú platformu. Na nej budú postavené aj dve plánované športové autá, ktoré budú stelesňovať „univerzálne športové myslenie a charakteristické vlastnosti“.

Prostredníctvom spojenectva s GM chce Honda v roku 2027 predstaviť dostupné elektromobily s cenou a rozsahom, ktoré budú rovnako konkurencieschopné ako vozidlá poháňané benzínom. Honda ráta aj s tým, že do roku 2030 postaví tri nové továrne v Číne a USA.