Tieto 4 zariadenia vás zobudia lepšie ako telefón

Zabudnite na budík v telefóne a nechajte sa každý deň budiť inými technológiami.

Každý to pozná. Vstať z postele môže byť jednou z najťažších výziev dňa. No aj tu vám môžu pomôcť technológie. Nehovoríme však o vašom telefóne. Zabudnite na budík na smartfóne, na ktorý ste sa roky spoliehali, a prejdite na jednu z týchto alternatív, aby ste si uľahčili deň.

1. Inteligentné svetlo

Inteligentné svetlá vám umožňujú používať telefón na zapínanie a vypínanie žiaroviek a tiež na ich fungovanie podľa dopredu stanoveného plánu. Mnoho typov inteligentných svetiel má tiež funkcie, ktoré vám uľahčia spánok napodobňovaním načasovania a farby prirodzeného východu slnka. Postupným zosvetľovaním sa tieto svetlá snažia zobudiť vás rovnakým spôsobom ako slnko. Niektoré žiarovky dokážu nájsť časy východu slnka pre vašu polohu a podľa toho sa naprogramovať. Svoj súkromný východ slnka si však môžete nastaviť, ako vám to vyhovuje.

2. Smart hodinky fitness náramok

Výhody používania inteligentných hodiniek alebo fitness náramku na prebudenie sú dvojaké. Po prvé, môžu monitorovať rôzne fázy spánku, aby vám poskytli spätnú väzbu o kvalite zatvorených očí, ktoré dostávate. Po druhé, môžu vás prebudiť jemnými vibráciami namiesto prenikavého pípnutia. Nositeľné zariadenia dokážu tiež monitorovať naše pohyby počas noci a sledovať, kedy zažívame ľahký alebo hlboký spánok. Tieto údaje potom môžete použiť na určenie najvhodnejšieho času na vstávanie a na dodržiavanie rutiny s rovnakým časom spánku a vstávania.

3. Rádiobudík

Ak vás nebavia moderné technológie alebo chcete trochu retro dekorácie, choďte do starej školy a investujte do rádiobudíka, alebo oprášte starý, ktorý ste od kúpy smartfónu nepoužívali. Niekoľko dôvodov, prečo by rádio mohlo fungovať lepšie ako váš telefón ako budík: Aby ste ho vypli, musíte vstať (samozrejme, ak ho budete držať dostatočne ďaleko od postele), do dňa vás môžu uviesť ranné správy alebo váš obľúbený hudobný žáner. A to znamená, že svoj telefón a všetky jeho rušivé prvky môžete mať cez noc v inej miestnosti.

4. Inteligentný reproduktor

Inteligentné reproduktory tiež môžete použiť na ranné zobudenie. Na základnej úrovni môžu tieto reproduktory nastaviť opakujúci sa budík na vami zvolený čas, čo vám dáva možnosť ponechať telefón v inej miestnosti, kde vás nebude cez noc rozptyľovať. Nastavenie alebo zmena budíka sú jednoduché. Stačí vám hlasový príkaz.