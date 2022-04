Slovensko plánuje tisíce áut na vodík

V roku 2030 bude na Slovensku 25 vodíkových čerpacích staníc.

Na Slovensku by mala byť v roku 2025 v každom krajskom meste aspoň jedna čerpacia stanica na vodík. A do roku 2030 by sa mal počet týchto staníc zvýšiť až na 25. Informoval o tom predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Ján Weiterschütz.

Spotreba vodíka by sa mala do roku 2025 vyšplhať na približne 45 000 ton, z ktorých bude 30 000 ton využívať priemysel, 5 000 ton energetika a sektor dopravy 10 000 ton ročne. To by podľa Weiterschütza malo pokryť spotrebu 1,2 % vozového parku. Rozmenené na počty jednotlivých vozidiel by mohlo ísť o 4 000 osobných automobilov, 260 autobusov, 600 ľahkých úžitkových vozidiel a 600 ťažkých úžitkových vozidiel. „Nie je to veľa, ale sme približne desať rokov za baterkovou elektromobilitou,“ skonštatoval šéf vodíkovej asociácie.

Vodíkový pohon by sa mal uplatniť aj v komunálnych vozidlách a napríklad v Holandsku sú takéto vozidlá na zber komunálneho odpadu už v prevádzke. Akčný plán ráta aj so zaradením 12 regionálnych vlakových súprav na vodíkový pohon. Najmenej dve z predpokladaných 25 vodíkových staníc by mali byť prispôsobené na dodávku podchladeného skvapalneného vodíka, ktorý môže až dvojnásobne zvýšiť dojazd automobilov. Niektoré automobilky už výrobu nákladných automobilov prispôsobených na využívanie kvapalného vodíka pripravujú.

Spotreba vodíka by mala postupne rásť až na úroveň 600 000 ton v roku 2050. Akčný plán ráta s celkovou podporou výroby a využívania vodíka vo výške 954 miliónov eur. Na úlohy výskumu a vývoja by podľa plánu malo ísť takmer 217 miliónov eur, na podporu prepravy, distribúcie a skladovania vodíka 50 miliónov eur, 262 miliónov eur na jeho využívanie a 415 miliónov eur na výrobu vodíka.