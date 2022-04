Rastúce ceny: Domáci rozpočet vám postrážia technológie

Aplikácia vám postrážia príjmy a výdavky tak, aby ste vedeli splácať dlhy alebo ušetrili.

Pandémia COVID-19 tvrdo zasiahla špecifické odvetvia. Svoje o tom vie profesionálna jazzová hudobníčka Kerri Laytonová. Počas pandémia jej práca doslova zmizla. A to sa negatívne odrazilo na jej financiách. „Prišla som o príjem zo dňa na deň. Dlh sa nabaľoval,“ hovorí 36-ročná rodáčka z Kentu pre BBC. „Musela som sa rozhodnúť, či vykurovať dom, jesť, alebo zachrániť svoju firmu. Boli to naozaj ťažké časy.“

K tomu, aby sa jej financie vrátili do správnych koľají, používa sadu aplikácií na organizáciu svojho rozpočtu. Aplikácia na sledovanie príjmu monitoruje všetky prichádzajúce peniaze, čo jej podľa nej pomáha vážiť si každý cent. Používa funkcie sporenia, známe aj ako obálky, v bankových aplikáciách na odkladanie peňazí. „Peniaze rozdelím do virtuálnych obálok na jednotlivé potreby. Je to systém starej školy, ktorý používali naše staré mamy. Mám vďaka tomu lepší prehľad o financiách.“

Jej výdavky monitoruje aplikácia s názvom You Need a Budget a ďalšia aplikácia jej pomáha splácať dlhy. „Vďaka týmto aplikáciám som už zaplatila dlh viac ako 12 500 libier. A budem ich používať aj naďalej,“ hovorí. Žonglovanie s niekoľkými aplikáciami asi nie je pre každého. Ale s prudkým nárastom životných nákladov, ktorý zasiahne domácnosti, by mnohí z nás mali venovať osobitnú pozornosť svojim financiám.

Neustále rastúca inflácia sa v najbližších rokoch postará o výrazný prepad príjmov a zvýšené životné náklady.