Revolúcia v liečbe cukrovky: Umelý pankreas!

Takmer 900 pacientov s diabetom 1. typu testuje umelý pankreas, ktorý im môže zmeniť život.

Nádej pre milióny ľudí po celom svete, ktorí trpia cukrovkou. Vedci testujú umelý pankreas, vďaka ktorému sa pacienti môžu zbaviť potreby pichania do prsta. Technologická novinka tiež pomôže predchádzať život ohrozujúcim hypoglykemickým záchvatom, pri ktorých hladina cukru v krvi klesá príliš nízko.

A ako umelý pankreas funguje? Neustále monitoruje hladiny a pumpa automaticky upravuje množstvo potrebného inzulínu. Šesťročná Charlotte má vďaka umelému pankreasu krajší život. „Pred zavedením tejto novinky sme museli nastaviť budík každé dve hodiny, aby sme robili pichnutia do prstov a korekcie inzulínu, aby sme sa vysporiadali so vzostupmi a poklesmi cukru v krvi Charlotte,“ hovorí matka malej Charlotte pre denník The Guardian.

Cukrovku 1. typu má na Slovensku viac ako 26 000 ľudí. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií počet ľudí s cukrovkou na Slovensku rastie. Umelý pankreas by bol doslova revolúciou v liečbe cukrovky a významne by zmenil najmä liečbu detských pacientov. Systém zatiaľ nie je plne automatizovaný, pretože pacient musí zadávať objem zjedených sacharidov.

To, akú významnú zmenu novinka predstavuje, dokazujú aj vyjadrenia 27-ročnej Yasmin Hopkinsovej z Londýna. Pred 15 rokmi jej diagnostikovali cukrovku 1. typu a mala problém udržať si hladinu cukru v krvi. „Teraz sa zobudím a môžem bez obáv robiť bežnú dennú prácu alebo ísť na prechádzku so psom. Predtým som mala strach, že moje zdravie bude ohrozené niektorými dlhodobými komplikáciami cukrovky, zatiaľ čo teraz sa nebojím, že by sa to stalo,“ hovorí Yasmin.