Zmena klímy: Podľa vedcov musíme konať teraz!

Na záchranu planéty budeme možno potrebovať revolučnú technológiu na vysávanie CO₂.

Na zastavenie smrtiacej zmeny klímy máme poslednú šancu. Kľúčový orgán OSN vo svojej správe uvádza, že musí dôjsť k „rýchlemu, hlbokému a okamžitému“ zníženiu emisií oxidu uhličitého (CO₂).

Globálne emisie CO₂ by museli dosiahnuť svoj vrchol do troch rokov, aby sa odvrátili najhoršie dopady. Potom by navyše mali začať klesať. Aj vtedy by svet potreboval technológiu na vysávanie CO₂ z neba do polovice storočia. Navyše, ak by sme aj dokázali implementovať všetky politiky na zníženie uhlíka, ktoré boli schválené v roku 2020, aj tak sa svet v tomto storočí oteplí o 3,2 °C. Takéto zvýšenie teploty by znamenalo, že našu planétu zasiahnu „bezprecedentné vlny horúčav, desivé búrky a rozsiahly nedostatok vody“.

Toto zistenie vyvolalo hnev generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa: „Niektorí vládni predstavitelia a podnikatelia hovoria jednu vec, ale robia inú. Jednoducho povedané, klamú. A výsledky budú katastrofálne,“ Aby sa tomuto osudu vyhlo, svet musí v tomto storočí udržať nárast teplôt na alebo pod 1,5 °C, tvrdia výskumníci. Správa IPCC ukazuje, že sa to dá urobiť. Udržiavanie nízkych teplôt si však bude vyžadovať rozsiahle zmeny v oblasti výroby energie, priemyslu, dopravy, našich vzorcov spotreby a spôsobu, akým zaobchádzame s prírodou.

Zostať pod 1,5 °C podľa IPCC znamená, že emisie uhlíka zo všetkého, čo robíme, kupujeme, používame alebo jeme, musia vrcholiť do roku 2025 a potom rýchlo klesnúť a do polovice tohto storočia dosiahnuť nulu. Nasledujúcich niekoľko rokov je kritických, hovoria výskumníci, pretože ak sa emisie neobmedzia do roku 2030, bude takmer nemožné obmedziť otepľovanie neskôr v tomto storočí.