Legenda je späť: DeLorean sa vracia ako elektromobil

Spoločnosť DeLorean Motor Company oznámila, že v auguste prestaví nástupcu svojho legendárneho modelu.

Každý, kto niekedy v živote videl film Návrat do budúcnosti, si určite pamätá futuristické auto, v ktorom sa cestovalo do budúcnosti. Model DeLorean sa práva vďaka trilógii Stevena Spielberga stal legendou. A spoločnosť DeLorean Motor Company (DMC) už počas leta predstaví novú verziu tohto modelu. Tentokrát elektrickú.

„Vzrušenie stúpa ako dvere nášho ikonického športového auta a na najprestížnejšom pódiu na Pebble Beach odhalíme prototyp novej generácie,“ povedal Troy Beetz, CMO spoločnosti DeLorean Motor Company Inc. Spolu so slávnostným odhalením auta DeLorean oznámi aj jeho oficiálny názov a ďalšie podrobnosti.

Zatiaľ máme k dispozícii iba siluetu auta, ktorá potvrdzuje, že aj tento model bude mať ikonické dohora otvárané dvere. Spoločnosť DMC ešte zverejnila detailnú fotografiu zadnej časti a zadného svetla. Na dizajne nového auta spolupracuje DMC s dizajnovým štúdiom Italdesign.

Pár ďalších podrobností o aute prezradil prezident spoločnosti Joost de Vries v rozhovore pre Electrify News Podcast. V prvom rade predpokladaný dojazd auta bude najmenej 482 kilometrov. De Vries vyvrátil informácie o tom, že by sa auto malo objaviť v novej verzii filmu Návrat do Budúcnosti. „Prinajmenšom v jednom filme sa však objaví a rokujeme s ďalšími filmovými spoločnosťami,“ povedal De Vries. Ten sa vyjadril aj k obrázkom, ktoré kolujú po internete a majú zobrazovať podobu nového auta. Ani jeden z nich podľa De Vriesa nie je pravý.

Prezident DMC však prekvapil tým, že jeho spoločnosť sa neplánuje zastaviť iba pri uvedení elektrického športiaku. „Potrebujeme športové auto na opätovné uvedenie značky na trh, ale ambíciou značky je byť plnohodnotným výrobcom. Nemôžeme prežiť iba s kupé. Je mi jedno, aké je to cool, ale predpokladané predaje nestačia na takúto investíciu ani dlhodobú perspektívu. Uvidíte ďalšie produkty od nás. Nepoviem, či to bude SUV, sedan alebo čokoľvek iné, ale bude viac produktov.“