Čína má miliardy starých mobilov: Je to pre ňu výhra

Smartfóny obsahujú veľa vzácnych, ktoré z nich do budúcnosti robia cenné zdroje.

V roku 2025 bude mať Čína 6 miliárd vyradených mobilov. Je to problém? Áno aj nie. Toto množstvo predstavuje do značnej miery nevyužitý zdroj vzácnych kovov. Už teraz má Čína takmer dve miliardy starých a vyradených mobilov. Uviedla to vo svojej reportáži čínska televízia CCTV.

Keďže viac čínskych spotrebiteľov každý rok upgraduje svoje zariadenia na novšie modely, staré telefóny sa hromadia. Podľa výskumu environmentálnej organizácie Greenpeace East Asia sa v Číne riadne recyklujú menej ako 2 percentá smartfónov, pričom zvyšok sa väčšinou buď vyhodí, alebo nečinne skladuje doma. Pritom mnohé z materiálov v mobilných telefónoch možno opätovne použiť. Technologické spoločnosti sa preto tieto zariadenia snažia získať späť. Medzi tieto materiály patria vzácne kovy ako zlato, striebro, meď, platina, paládium a ďalšie.

Recyklovanie mobilných telefónov však nie je úplne jednoduché a lacné. „Potrebuje to rozsiahlu počiatočnú investíciu s veľmi vysokými prevádzkovými nákladmi a navyše ziskovosť je dosť nízka,“ tvrdí generálny riaditeľ CAEETD Tang Aijuna. V Ázii sa momentálne zbiera a recykluje iba 11,7 percenta elektronického odpadu. V Európe je to 4,5 percenta. Miera recyklácie v Amerike a Oceánii bola 9,4 percenta a 8,8 percenta. Afrika mala mieru 0,9 percenta.

V najnovšom päťročnom pláne Číny, ktorý načrtáva ciele sociálneho a ekonomického rozvoja krajiny do roku 2025, sa uvádza, že obehové hospodárstvo je hlavnou stratégiou pre krajinu. Do roku 2060 chce Čína dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.