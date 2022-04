Lacné elektromobily prichádzajú: Sily spájajú giganti

General Motors a Honda budú spoločne vyvíjať cenovo dostupné elektromobily.

Čaká nás revolúcia? Elektromobily vďaka rastúcim cenám tradičných palív stále viac lákajú zákazníkov. Problém však často býva vyššia cena. Spojenie dvoch automobilových gigantov to môže zmeniť. Americký koncern General Motors (GM) a japonská automobilka Honda budú spoločne vyvíjať cenovo dostupné elektrické vozidlá.

Automobilky plánujú vytvoriť novú architektúru založenú na batérii Ultium EV od GM, ktorá sa bude používať predovšetkým pre malé SUV, pričom prvé modely budú dostupné v Severnej Amerike v roku 2027. Cieľom spoločného projektu je výroba elektrických vozidiel, ktorých cena bude nižšia ako plánovaná cena 30 000 USD (27 349,80 eura) modelu Chevrolet Equinox.

Spolupráca predstavuje významný krok smerom k demokratizácii elektrických vozidiel, z ktorých väčšina je drahá a mimo dosahu mnohých spotrebiteľov. GM a Honda veria, že spojením síl môžu rýchlejšie znížiť náklady na batérie a vyvinúť elektromobily za ceny, ktoré prekonajú aj lídra na trhu Tesla. Obe automobilky už spolupracujú na vodíkových palivových článkoch od roku 2013 a nedávno oznámili spoluprácu na batériách pre EV, vozidlách poháňaných plynom a technológii autonómneho riadenia.

Honda sa minulý rok stala prvou japonskou automobilkou, ktorá oznámila, že prestane predávať vozidlá na benzín do roku 2040. GM plánuje do roku 2025 vyrobiť a predať 30 elektromobilov a eliminovať vozidlá s benzínovým a naftovým pohonom o desať rokov neskôr. „Honda sa zaviazala dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality na globálnej báze do roku 2050, čo si vyžaduje zníženie nákladov na elektrické vozidlá, aby bolo vlastníctvo EV možné pre čo najväčší počet zákazníkov,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Hondy Tošihiro Mibe.