Video ako z budúcnosti: Takto vzniká Tesla

Automobilka Tesla ponúkla exkluzívny pohľad do zákulisia svojho výrobného závodu v Nemecku.

Takýto pohľad do zákulisia automobilky Tesla ste ešte nevideli. Tá zverejnila nové video zo svojej Gigafactory v Berlíne. Ukazuje, čo sa nachádza vo výrobnom závode. Ide v podstate o virtuálnu prehliadku z perspektívy dronu a ukazuje množstvo detailov a krokov, ktoré sú potrebné na výrobu elektrického vozidla v Gigafactory.

Prehliadka továrne poskytuje verejnosti nielen predstavu o tom, čo sa nachádza vo vnútri závodu, ale ukazuje aj proces vytvárania elektromobilu značky Tesla. Video ponúka pohľad na to, ako Tesla vyvíja elektrické vozidlá. Zameriava sa vo veľkej miere na Model Y, ktorý je hlavným produktom Giga Berlin.

Tesla novú továreň v Nemecku otvorila v marci. Ide o tretiu Gigafactory na svete a vôbec prvú v Európe. Elon Musk si počas slávnostného otvorenia dokonca zatancoval a slávnostne odovzdal prvých 30 automobilov z továrne ich novým majiteľom. „Toto je skvelý deň pre továreň,“ povedal Musk, predtým, ako jej spustenie označil za „ďalší krok smerom k udržateľnej budúcnosti.“

Nová továreň sa nachádza v Brandenburgu v tesnej blízkosti Berlína. Produkcia nových elektromobilov v tejto továrni by sa podľa Tesly mohla vyšplhať až na 500 000 áut ročne. Produkcia by sa počas prvých šiestich týždňov mala dostať na číslo 1000 vozidiel týždenne. Do konca roka 2022 by však už z výrobnej linky malo zísť 5000 vozidiel týždenne. Tesla novým výrobným závodom reaguje na stúpajúci záujem zákazníkov, ktorý spôsoboval dlhé oneskorenia v dodávaní vozidiel.