Zázračná metóda v boji s rakovinou

Vedci v Británii vyvíjajú novú revolučnú liečbu rakoviny.

Konečne sme sa dočkali! V Londýne tím vedcov pracuje na novej revolučnej metóde, ako poraziť túto zákernú chorobu. Využívajú pri tom úplne prirodzenú funkciu každého ľudského tela, a to likvidáciu bunkového odpadu.

Vedci zdokonaľujú novú protirakovinovú liečbu, ktorá využíva vlastný systém likvidácie bunkového odpadu v tele. Niektoré lieky už prinášajú sľubné výsledky a očakáva sa, že počet nových liekov sa v blízkej budúcnosti zvýši aj vďaka otvoreniu britského centra, ktoré sa venuje práve používaniu tejto techniky. Pätnásť výskumníkov bude pracovať v Centre pre degradáciu proteínov, ktoré založili filantropi David a Ruth Hillovci, keď darovali 9 miliónov libier Inštitútu pre výskum rakoviny v Londýne.

„Mnohé moderné lieky proti rakovine fungujú tak, že blokujú funkciu škodlivých bielkovín. Táto technika je však iná,“ povedal profesor Ian Collins, vedúci nového centra a dodal: „Úplne ich odstráni.“

Naše bunky majú vyvinutú vysoko účinnú techniku na odstraňovanie škodlivých bielkovín. Je to súčasť každodenného života. Procesy degradácie proteínov v našich bunkách však rozpoznávajú iba niekoľko špecifických proteínov. „Veda teraz našla spôsob, ako túto množinu zväčšiť – označiť nové proteíny, ktorých by sa bunka inak nedotkla, ale o ktorých si teraz uvedomujeme, že sú škodlivé a podieľajú sa na vývoji nádoru. Hovoríme našim bunkám: Prosím, môžete pridať tento škodlivý proteín do odpadu, ktorý vynášate?“ Prvým príkladom tohto prístupu je liek na degradáciu proteínov lenalidomid, ktorý sa používa na liečbu myelómu rakoviny krvi a ktorý preukázateľne zlepšuje kvalitu života pacientov.

„Nikdy som ani nepočula slovo myelóm,“ povedala Cecelia Brunottová (45) z Farnhamu v Surrey, ktorej diagnózu určili v roku 2020. „Dnes sa mi darí udržať môj stav stabilný a udržať môj myelóm pod kontrolou dlhšie.“

Collins povedal, že lieky ako lenalidomid by mohli určiť molekulu, ktorá by inak pokračovala vo vykonávaní svojej funkcie pri vzniku rakoviny. „V podstate je to viditeľné pre mechanizmus na likvidáciu odpadu bunky. Označí ho ako odpad a zabezpečí, aby bol skartovaný a zničený.“ Podobný typ lieku je zameraný aj na rakovinu prsníka. Ide o selektívny degradátor estrogénových receptorov, odstráni proteín, ktorý je dôležitým hnacím motorom vzniku rakoviny prsníka.

„V súčasnosti sa veľa úsilia sústreďuje na využitie degradácie proteínov na vývoj nových liekov proti rakovine,“ dodal Collins. „Dúfame však, že v budúcnosti sa táto technika bude používať aj na vývoj liekov na boj proti iným typom chorôb. Má silný potenciál.“