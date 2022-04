Kniha vs. e-kniha: Čo je viac eko?

Zistite, pri akom počte kníh kúpených za rok sa vám kvoli ekológii oplatí prejsť na čítačku.

Čítanie znižuje stres a zvyšuje poznávacie schopnosti a je základom vzdelávania a osobného rozvoja. Sú však knihy zlé pre planétu? Sú elektronické čítačky lepšie? Nedávne analýzy, ktoré porovnávali životný cyklus kníh a elektronických čítačiek, ukazujú, že to závisí od toho, koľko prečítate za rok.

Proces výroby papiera nie je úplne najlepší pre životné prostredie. „Výroba papiera zahŕňa ťažbu stromov, výrobu buničiny a bielenie, tvarovanie listov, sušenie a rezanie. Výroba papiera je proces náročný na vodné zdroje a pri procese rozvlákňovania a bielenia sa používa množstvo chemikálií, čo vedie k emisiám znečisťujúcich ovzdušie a vodu,“ hovorí Gregory A. Keoleian, riaditeľ Centra pre trvalo udržateľné systémy University of Michigan pre Popular Science. Našťastie, papier používaný v knihách sa zvyčajne pestuje udržateľným spôsobom, knihy sa dajú znova použiť a papier sa dá recyklovať.

Elektronické čítačky zachraňujú stromy, no na ich vytvorenie sa zbierajú iné prírodné zdroje vrátane lítia, medi a kobaltu, čo sú obmedzené zdroje, ktoré si vyžadujú deštruktívnu ťažbu v pásoch. Potom je tu energetická zložka. „Výroba elektronických čítačiek je relatívne energeticky náročná, využíva 100 kilowatthodín fosílnych palív a výsledkom je 66 libier oxidu uhličitého. Na jednu knihu, či už je recyklovaná, alebo nie, spotrebujete len dve kilowatthodiny a 100-krát menej skleníkových plynov,“ uvádza sa v analýze New York Times. To navyše nezahŕňa elektrinu na nabíjanie elektronického zariadenia alebo na ukladanie informácií na získanie.

Gregory A. Keoleian, riaditeľ Centra pre trvalo udržateľné systémy na UM School for Environment and Sustainability, hovorí, že hranica rentability pre knihy vs. elektronické čítačky je asi 60 kníh ročne. Svoju literárnu uhlíkovú stopu môžete ešte viac znížiť požičiavaním kníh alebo elektronických čítačiek z knižnice, nákupom použitých kníh a darovaním nepotrebných predmetov tým, ktorí ich budú používať.

Čítanie na elektronickej čítačke je menej náročné na zdroje ako na tablete. Spotrebuje asi iba polovicu energie. Pri čítačke je dôležitá aj spotreba elektriny na nabíjanie knihy. To totiž ovplyvní jej celkovú energetickú stopu. Pri knihe je dôležité predĺžiť jej životnosť knihy a zdieľať ju.