Najväčší objav Hubbleovho teleskopu

Hubbleov vesmírny teleskop ešte nepatrí do starého železa, práve objavil najvzdialenejšiu hviezdu, akú sme kedy videli.

Takto ďaleko sme sa sa ešte nikdy nepozreli. Podľa The Washington Post sa Hubbleovi podarilo vidieť najvzdialenejšiu hviezdu, aká bola kedy objavená. Earendel je hviezda vzdialená asi 12,9 miliardy svetelných rokov. V súčasnosti sa žiadna hviezda nenachádza ďalej ako Earendel a považuje sa to za jeden z najväčších objavov Hubbleovho teleskopu.

Earendel je opísaný ako približne 50- až 100-krát väčší ako naše vlastné Slnko a je tiež taký starý, že jeho svetlo prvýkrát zažiarilo do tmy iba 900 miliónov rokov po zrode vesmíru. V kozmickej časovej osi je 900 miliónov rokov len nepatrný zlomok času.

Astronómovia, ktorí objavili Earendel, medzi sebou diskutujú aj o tom, či má hviezda vo svojom jadre čiernu dieru. Aby sa to potvrdilo, budú musieť požiadať o pomoc dediča Hubbleovho vesmírneho teleskopu, teleskop Jamesa Webba.

Vzdialenosť Earendel od Zeme je 12,9 miliardy svetelných rokov, čo je číslo také obrovské, že je ťažké ho pochopiť. Toto číslo v podstate znamená, že Earendelovmu svetlu trvalo toľko času, kým dosiahlo Hubblovu „svetelnú nádobu“. Svetlo je najrýchlejšia vec v známom vesmíre a že mu trvá takmer 13 miliárd rokov (takmer toľko, koľko existuje samotný vesmír), kým sa dostane k šošovkám Hubbleovho vesmírneho teleskopu, je šialená predstava. To tiež znamená, že Earendel patrí medzi najstaršie objavené veci. Keďže jeho svetlu trvalo tak dlho, kým sa k nám dostalo, to, čo astronómovia videli na Hubbleovom telese, tak v skutočnosti vyzerala hviezda pred 12,9 miliardami rokov. Jednoducho, je to doslovná, aj keď nepriama ukážka cestovania v čase, ktorá by mohla ďalej odomknúť tajomstvá vesmíru.

Objav Earendelu láme doterajšieho držiteľa rekordov, ktorý patril hviezde Icarus, ktorá sa nachádza 9,4 miliardy svetelných rokov ďaleko. Icarus bol ďalšou hviezdou, ktorú Hubble zaznamenal počas svojej 32-ročnej kariéry.

Zdá sa však, že táto kariéra sa blíži ku koncu, ak ste sledovali nedávne spravodajstvo Tech Times o Hubbleovi. Ikonický vesmírny teleskop mal v posledných rokoch viacero problémov, ktoré boli prerušované dlhým obdobím odpojenia, kvôli ktorému sa NASA obrátila na záložný počítač teleskopu, len aby fungoval.

Hardvér Hubbleovho teleskopu – vrátane jeho kamier – však bude fungovať tak dlho, ako to bude potrebné. Aj keď NASA už spustila teleskop Jamesa Webba, starý muž Hubble sa bude pozerať na hviezdy tak dlho, kým to už nedokáže.