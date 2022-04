Elektrobicykel má veľa výhod a je dostupný pre každého

Výhodou elektrobicykla je to, že aj nešportovcov dostane na dvoch kolesách do náročnejšieho terénu.

Popularita elektrických bicyklov a kolobežiek neustále rastie. Predajcovia z celej Európy, ale i zo Slovenska hlásia stúpajúci záujem o svoje produkty. S prichádzajúcim teplým počasím bude záujemcov o kúpu elektrobicyklov ešte viac.

„Slováci si stále viac a viac obľubujú elektrobicykle. Môže za to ich väčšia dostupnosť i rastúci záujem o cyklistiku na Slovensku. Nie každý má však kondičku na to, aby sa na bicykli dostal napríklad na kopce a práve tu ocenia zákazníci výhody, ktoré im ponúka elektrický pohon. Elektrobicykel ich totiž dostane aj na také miesta, kam by sa s normálnym bicyklom jednoducho nedostali,“ hovorí Milan Pätoprstý zo spoločnosti Danip-centrum.

Elektrobicykel využíva okrem šliapania aj silu elektrického pohonu. Tú jazdec využíva pri šliapaní do kopca, ale aj na rovinke. Ušetrí energiu a ak elektrobicykel využíva na dopravu do práce, nemusí sa báť, že by sa pred začiatkom pracovného času musel sprchovať. Svoje o tom vedia napríklad v Trnave, kde mesto obyvateľom sprístupnilo mestské zdieľané elektrobicykle. Kto sa však cíti v dobrej kondícii, môže elektrický pohon vypnúť a šliapať naplno.

Obzvlášť vhodné sú elektrobicykle pre ľudí, ktorí prekonali nejaký závažný zdravotný problém a klasická jazda na bicykli je niečo, čo im lekár nepovolí. „Môj otec rád jazdil na bicykli. Po prekonaní infarktu mu však lekár túto námahu neodporučil. Na narodeniny sme mu preto kúpili elektrobicykel a teraz sa bez problémov venuje svojmu obľúbenému hobby,“ hovorí Jaroslav z Bratislavy.

Elektrobicykle majú všestranné využitie a podľa toho, na akú činnosť ich budete používať, si treba vybrať ten správny pre vás. Najdostupnejšie sú mestské elektrobicykle, ktoré sú vhodné na presuny do práce či školy, alebo za záujmami či len tak na kávu. Pre náročnejších sú určené elektrobicykle uspôsobené tak, aby zvládli aj jazdu v teréne. Na takomto elektrobicykli si pohodlne vyšliapete aj na niektorý z kopcov, ktorý máte v blízkosti svojho domu. S výberom toho správneho bicykla pre vás vám radi poradia v spoločnosti Danip-centrum, ktorá má bohatú ponuku elektrobicyklov.