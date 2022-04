Vedci potvrdili: Špongia je rajom baktérií

Každodenný predmet vo vašej kuchyni je lepším domovom pre mnoho druhov baktérií ako Petriho miska v laboratóriu.

Priestorové rozdelenie bežnej špongie – spôsob, akým je rozdelená do rôznych sektorov rôznych veľkostí – vyhovuje baktériám, ktoré uprednostňujú izolované prostredie, a tým, ktoré uprednostňujú pobyt v blízkosti iných organizmov, čo z nej robí to najlepšie z oboch svetov pre mikrobiálne spoločenstvá. Potvrdzuje to štúdia publikovaná nedávno v časopise Nature Chemical Biology. Baktérie, ktorým sa darí v odľahlých priestoroch, ako sú menšie póry špongie, „nepripravia“ iné organizmy o miesto, zatiaľ čo väčšie jamky špongie umožňujú mikróbom, ktoré sú závislé na prítomnosti iných, aby prežili.

„Je to, ako keby sme chodili na večierky a sú tu jednotlivci, ktorí si naozaj užijú obrovské interakcie v miestnosti s množstvom ľudí, a bude to čerpať energiu,“ povedal hlavný autor štúdie Lingchong You, profesor biomedicínskeho inžinierstva na Univerzite Duke. Aj keď vám výsledky môžu pomôcť lepšie pochopiť, prečo je vaša kuchynská špongia biotopom pre mikróby, cieľom tohto výskumu je nájsť spôsob, ako vytvoriť rôzne mikrobiálne spoločenstvá, ktoré produkujú chemikálie s liečivou alebo biotechnologickou hodnotou.

Na dosiahnutie týchto výsledkov výskumníci testovali hustotu a prítomnosť baktérie E.coli dvoma rôznymi spôsobmi. Použili platne s rôznym stupňom priestorového rozdelenia, v rozsahu od šiestich do 1 536 izolovaných jamiek. Doštičky ukázali, že množstvo delenia v priestoroch má vplyv na to, aký typ baktérií má tendenciu prosperovať najviac.

Výskumníci potom vykonali ďalší experiment s kuchynskou špongiou a hadičkou. Výsledky odhalili, že v špongii je o 60 % rôznorodejších členov ako v dobre premiešanom prostredí, uvádza štúdiá s odkazom na zhutnené prirodzené baktérie, keď sú umiestnené vo vnútri skúmavky. Celkovo zistili, že prostredia, ktoré môžu poskytnúť kombináciu veľkých komôr a malých studní, umožňujú najrozmanitejšie mikrobiálne spoločenstvá.