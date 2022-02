Nevídaný problém fínskeho bežca na lyžiach: Omrzliny priamo na intímnych partiách

Preteky s hromadným štartom sa mali v soboru pôvodne bežať na 50 kilometrov, ale kvôli veľkému mrazu a ľadovému vetru boli skrátené a o hodinu odložené. Lindholmovi to však veľmi nepomohlo. „Hádajte, ktorá časť tela mi omrzla,“ povedal fínskym médiám.

„Bol to jeden z najhorších pretekov, aké som bežal. Bol to iba boj,“ uvideol Lindholm, ktorý už mal podobné problémy s jednou z najcitlivejších častí mužského tela minulý rok vo francúzskej Ruce. Rovnako ako vtedy, aj teraz si musel penis ohriať pomocou ohrevných vreciek.

„Keď začal prichádzať k sebe, bolesť bola neznesiteľná,“ prehlásil Lindholm, ktorý do cieľa dobehol na 28. mieste. Na víťaza Alexandra Bolšunova z Ruska stratil 24-ročný Fín štyri a pol minúty.

